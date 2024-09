AO VIVO: missa de sétimo dia pelas vítimas do desabamento no Morro da Conceição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Acontece, neste momento, a missa de sétimo dia pelas vítimas fatais do desabamento do Santuário no Morro da Conceição na última semana.

A missa de sétimo dia pelo falecimento de Maria da Conceição Franca Pinto, de 68 anos, e Antônio José dos Santos, de 54 anos na tragédia no Morro da Conceição acontece nesta quinta-feira (05).

Acompanhe a missa pelo Youtube

Relembre a tragédia no morro da Conceição

Na tarde da última sexta-feira (30), o teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição do Morro, situado na Zona Norte do Recife, desabou, resultando em 25 feridos e duas mortes, de acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde.

No momento, acontecia a entrega mensal de cestas básicas pela paróquia.