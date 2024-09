Teto do Santuário do Morro da Conceição desaba e deixa mortos e feridos no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O teto do Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte, desabou, na tarde desta sexta-feira (30), deixando mortos e feridos em Casa Amarela

O teto do Santuário no Morro da Conceição, no bairro homônimo da Zona Norte do Recife, desabou, na tarde desta sexta-feira (30), deixando ao menos dois mortos e 25 pessoas feridas. A tragédia aconteceu durante a distribuição de cestas básicas que a acontece mensalmente no Santuário, um dia após a celebração de missa que inicia a contagem regressiva de 100 dias para a Festa de Nossa da Conceição.

Imagens dos escombros após o desabamento, bem como diversos feridos sendo socorridos por populares circularam nas redes sociais. Das 27 vítimas, duas fora a óbito: Maria da Conceição da França Pinto, de 62 anos, e Antônio José dos Santos, 58 anos. No início da noite desta sexta, o Governo de Pernambuco confirmou ainda que 12 seguiam internadas em unidades hospitalares do Estado, além de quatro em UPAs. Sete pessoas receberam alta ainda no mesmo dia. Outras duas assinaram termos para que a alta fosse autorizada.

"A estrutura colapsou, ela corre riscos, então a gente tem que ficar na cena até a ultima atividade", disse Leonardo Gomes, comandante do Samu no Recife. As causas do desabamento ainda estão sendo investigadas, mas, de acordo com o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, nenhuma hipótese é descartada, inclusive a de que painéis para geração de energia solar, instalados recentemente sobre a estrutura, teriam comprometido a sustentação do teto.

"Houve todo um esforço. Todo o aparato do Estado foi imediatamente alocado aqui no Morro da Conceição. Tudo que poderia ser feito foi feito. No momento (início da noite), temos o trabalho de perícia que vai ser inciado, foi feito um primeiro exame, que vai se aprofundar à medida que os escombros sejam retirados, para ter o laudo do que levou à essa tragédia", disse.

Peritos da Polícia Científica estiveram no local, mas não anteciparam nenhuma informação sobre o que foi identificado numa primeira vistoria. "Haverá o tempo que for necessário para publicação de um laudo com exatidão. Como é possível ver na imagem aérea, mais de 100 placas solares foram instaladas recentemente sobre o teto do Santuário. Essa é uma hipótese que deve ser considerada sim, mas no seu tempo a perícia dará as respostas. Será o mais breve possível, mas com todo o rigor técnico", garantiu o secretário.



Equipes do Corpo de Bombeiros também atuaram no resgate das vítimas, que esperavam pelo recebimento de cestas básicas distribuídas pela pastoral do Santuário. Os bancos da igreja, conforme as primeiras visualizações do espaço interno da igreja, foram fundamentais para amenizar o impacto do teto sobre os fiéis.

EMPRESA DE ENERGIA SOLAR

Equipes do Conselho Regional de de Engenharia e Arquitetura de Pernambuco (CREA-PE) também estiveram no local e se despuseram a ajudar os peritos. Um porta-voz assegurou que um problema de engenharia dessa natureza não se justifica por um único motivo. "A gente tem de avaliar, se havia falta de manutenção e outras possibilidades e problemas. Estamos passando por um período de carga adicional, devido ao vento, que deve ser considerado também como um adicional de problema na estrutura. Não iremos emitir qualquer parecer, mas nos colocamos à disposição para qualquer tipo de apoio que precisarem", afirmou.



A Associação Pernambucana de Energias Renováveis (APERENOVÁVEIS) emitiu comunicado, dizendo que, em primeiro lugar, "expressa profunda lamentação e consternação pelo ocorrido, com consequências ainda em exploração por parte do Corpo de Bombeiros, mas que já nos abala com a triste notícia da ocorrência de vítimas fatais e outras em estado grave".

Quanto ao fato em si, diante das alegadas obras em curso de instalação de sistema fotovoltaico no telhado do Santuário, a associação disse "se colocar à disposição dos órgãos oficiais, bem como da imprensa, como entidade representativa, para auxílio na compreensão do ocorrido" "Informamos que não mediremos esforços para colaborar com dados e informações no curso das investigações que se sucederão para averiguar responsabilidades no caso", diz a nota.

A empresa responsável pela instalação dos painéis lamentou o ocorrido e informou que está "atuando firmemente para esclarecer as circunstâncias e razões do acidente, prestando o máximo de apoio". Em outro trecho, a empresa assegura que o Santuário do Morro possuía laudo com liberação para instalação das placas. "A igreja tinha Laudo Estrutural Autorizativo, bem como, nesta data, a meteorologia informou sobre a força excessiva dos ventos", resume a Sun Brasil.

Vice-governadora vai ao local para acompanhar o caso: "Tragédia"

A vice-governadora Priscila Krause se pronunciou pelas redes sociais sobre o incidente e seguiu para o local.

"Acabei de saber do desabamento do teto do Santuário do Morro da Conceição, no Recife. A nossa equipe do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar já estão no local. Estou indo agora ao Morro para acompanhar de perto os desdobramentos dessa tragédia."

A governadora Raquel Lyra também se pronunciou em suas redes sociais, informando que não se encontra no Recife, mas está acompanhando o resgate e atendimento às vítimas. "Que Deus e Nossa Senhora da Conceição consolem a todos."

Prefeito do Recife decreta luto oficial

O prefeito do Recife, João Campos, decretou luto oficial de três dias após a tragédia. Foi o gestor quem confirmou as duas mortes da tragédia.

"Infelizmente, dois óbitos já foram confirmados após a queda do telhado no Santuário do Morro da Conceição. Nossas equipes seguem atuando nas ações emergenciais por conta dessa tragédia", declarou.

Presidente Lula se solidariza: 'Uma tragédia'

O atual presidente Lula se pronunciou em suas redes sócias em relação o incidente, do santuário.

Morro da Conceição: Veja o momento exato em que teto do Santuário desaba

Painéis solares foram instalados recentemente

O Santuário do Morro da Conceição foi equipado recentemente com placas solares, o que pode ter influenciado no incidente.

"Eu vi as imagem, a primeira coisa que pensei foram as placas", pontuou o professor de engenharia civil Luiz Fernando, em entrevista à Rádio Jornal. Apesar disso, afirmou que apontar a causa nesse momento inicial seria "leviano".