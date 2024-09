7 de setembro: Corpo de Bombeiros e Cemit alertam para cuidados nas praias de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O feriado de 7 de setembro, conhecido popularmente por marcar a “abertura do verão” e atrair um grande número de banhistas para as praias pernambucanas, também traz consigo a necessidade de cuidados especiais.

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco (CBMPE) e o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) estão emitindo alertas para garantir que a diversão seja segura e que incidentes sejam evitados.

Orientações para banho de mar

Para minimizar os riscos, tanto o Corpo de Bombeiros quanto o Cemit recomendam que os banhistas tomem banho de mar somente durante a maré baixa e próximos aos arrecifes.

Esses cuidados ajudam a prevenir afogamentos e incidentes com tubarões. É fundamental respeitar as sinalizações nas praias e as orientações dos salva-vidas, que são projetadas para proteger os visitantes e evitar acidentes.

Além disso, a presença de bandeiras coloridas nas praias indica áreas de perigo e deve ser observada com atenção.

A combinação de maré baixa e áreas protegidas por arrecifes, que formam piscinas naturais, proporciona um ambiente mais seguro para o banho.

Condições do mar e do tempo

O Cemit destaca que, no dia 7 de setembro, a lua nova provocará marés com maiores amplitudes, afetando diretamente a segurança nas praias.

O horário mais seguro para o banho, especialmente nas áreas de atenção da Região Metropolitana do Recife, que se estende da Praia do Farol em Olinda até a Praia do Paiva no Cabo de Santo Agostinho, é ao meio-dia.

É essencial que os banhistas optem por áreas protegidas por arrecifes durante esse período.

Bebida álcoolica

Os especialistas também alertam para a importância de evitar o consumo de álcool antes de entrar no mar, uma vez que a ingestão pode comprometer o julgamento e a coordenação.

O cuidado redobrado com as crianças é vital, especialmente com o aumento do número de visitantes nas praias.

Para garantir a segurança, é importante evitar o banho nas seguintes condições:

Áreas de mar aberto;



Amanhecer e entardecer, momentos em que os tubarões estão mais ativos;



Foz dos rios, áreas conhecidas por serem zonas de reprodução de tubarões;



Águas profundas e turvas;



Quando estiver sozinho, com sangramento ou usando objetos brilhantes.



Seguindo essas orientações e respeitando as sinalizações das praias, os banhistas podem desfrutar do feriado com segurança e tranquilidade.

