7 de setembro: saiba o que abre e o que fecha no Grande Recife no feriado da Independência

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Feriado Nacional, o Dia da Independência do Brasil é celebrado no próximo sábado, 7 setembro.

A data marca o dia em que, supostamente, Don Pedro I decretou o inicio do Brasil como uma nação independente, após proclamar o conhecido grito de "Independência ou morte!".

Muita gente tem dúvidas sobre o que abre e fecha na Região Metropolitana do Recife (RMR) no feriado de 7 de setembro. Veja abaixo:

O que abre e fecha no feriado de 7 setembro

Desfile de 7 de setembro - GUGA MATOS / JC IMAGEM

Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), o comércio do Recife abrirá sábado, 7 de setembro. Veja mais detalhes abaixo:

Lojas de rua

Para as lojas de rua, o funcionamento será facultativo, conforme Convenção Coletiva.

Centro do Recife

No Centro da cidade, os polos de Móveis, da Rua do Aragão, e de eletroeletrônicos, das ruas da Palma e Concórdia, irão abrir normalmente.

Shopping centers

Já os Shoppings vão funcionar em horário especial:

Recife:

Shopping Recife -12h às 21h

RioMar Recife -em horário especial, das 12h às 21h

Shopping Boa Vista - das 11h às 19h;

Shopping Tacaruna -das 12h às 21h.

Plaza Shopping - horário especial. das 12h às 21h.

Shopping ETC - das 12h às 18h;

Shopping Afogados - Fechado

Camaragibe:

Camará Shopping - 12h às 21h

Olinda:

Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h

Paulista:

Paulista North Way Shopping - das 12h às 21h

Jaboatão:

Shopping Guararapes - normal. 9h às 22h

Cabo de Santo Agostinho:

Shopping Costa Dourada - das 9h às 22h.

Igarassu:

Shopping Igarassu - das 12h às 20h

Moreno:

Recife Outlet - 9h às 21h

Outros comércios

O Game Station e o Kinoplex, do Shopping Boa Vista, vão funcionar conforme programação própria. A programação do cinema está disponível em www.shoppingboavista.com.br/cinema.php.

O cinema do Camará Shopping, Moviemax Camará, também vai funcionar conforme programação própria. Veja a programação em: www.camarashopping.com.br ou no perfil do instagram do shopping.

Já no Shopping Costa Dourada, no Cabo, o Atacarejo Arco-Vita funcionará, especialmente, das 8h às 22h. A lotérica vai atender o público das 9h às 18h, o cinema seguirá programação própria e o Detran e a Uninassau estarão fechados.

Ferreira Costa

Devido ao feriado de 7 de Setembro, as lojas da Ferreira Costa funcionarão em horários diferentes.



Tamarineira: 09h às 18h

Imbiribeira: 11h às 18h

Caruaru: 09h às 19h

Garanhuns: Fechado

Mesmo esquema para outros cinco feriados em 2024

O CDL informou que, além do 7 de setembro, haverá outros cinco feriados que o comércio do centro funcionará:

12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida);

2 de novembro (Finados);

15 de novembro (Proclamação da República);

20 de novembro (Dia da Consciência Negra);

8 de dezembro (Dia de Nossa Senhora da Conceição).

De acordo com a associação, a decisão de abrir lojas no Centro, durante feriados, até o final do ano, faz parte de uma campanha, em conjunto, entre os próprios lojistas.

Celebrações

As homenagens, celebrações e, consequentemente, o feriado, começaram a ser comemorados em 1949, durante o governo de Eurico Gaspar Dutra.

O dia 7 fica marcado pelos, tradicionais, desfiles militares, do Comando Militar do Nordeste, e os escolares, nas grandes cidades do Brasil.

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL: conheça a HISTÓRIA do 7 DE SETEMBRO