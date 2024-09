TJPE reduz consumo de energia em 23% e economiza R$ 260 mil mensais; saiba medidas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) registrou, nos últimos 5 meses, uma queda de 23% no consumo de energia elétrica.

Os dados começaram a ser contabilizados em maio deste ano e resultaram uma economia mensal de mais de R$ 260 mil.

A redução é fruto de uma série de medidas implementadas pela atual administração do Tribunal.

O desembargador e presidente, Ricardo Paes Barreto, instaurou a Instrução Normativa 3/2024, que estipula a adoção de práticas voltadas para o uso racional de energia em todas as unidades do Judiciário pernambucano.

A iniciativa está alinhada à Política de Redução de Gastos de Energia Elétrica e de Promoção da Sustentabilidade, que tem como objetivo conscientizar o consumo de energia, reduzir impactos ambientais e contribuir para a eficiência energética e a diminuição da emissão de gases de efeito estufa.

Mudanças no atendimento ao público

Entre as medidas adotadas pela gestão, destaca-se a unificação do horário de atendimento ao público em todas as comarcas do estado.

Segundo o TJPE, a mudança não prejudicou a prestação de serviços judiciais, 'que continua sendo garantida por meio do teletrabalho e do uso do Processo Judicial Eletrônico (PJe)'.

Além disso, foi implementado o Plantão Judiciário dos Dias Úteis, que oferece atendimento fora do horário comercial para demandas cíveis e criminais de primeiro grau.

Como parte do Plano de Logística Sustentável (PLS), que integra as ações de sustentabilidade da instituição, foram divulgadas orientações para o uso consciente de energia no ambiente de trabalho, elaboradas pela Diretoria de Manutenção do TJPE, Augusta Tiné.

Entre as recomendações, estão:

Desligar luzes e aparelhos eletrônicos quando fora de uso;



Ajustar o ar-condicionado entre 22°C e 24°C e manter portas e janelas fechadas;



Aproveitar a luz natural e evitar o uso de iluminação elétrica quando possível;



Desligar aparelhos da tomada ao final do expediente;



Utilizar as escadas para percorrer pequenos andares.

Energia mais cara em setembro

As medidas impostas pelo TJPE são importantes por conta do aumento no valor da energia nesse mês de setembro.

A informação foi anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que confirmou que, a partir desse mês, a bandeira tarifária vermelha patamar 2 será adotada nas contas de energia.

Por conta disso, a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidas, será feito um acréscimo de R$ 7,877.