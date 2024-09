Corpo de Bombeiros localiza corpo nas proximidades do naufrágio do Concórdia; identificação ainda não foi confirmada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Marinha do Brasil divulgou nota á imprensa na noite desta terça-feira (19) referente ao naufrágio do navio Concórdia, que aconteceu no último domingo (15).

Segundo informações da Marinha, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBM-PE) realizou uma missão de mergulho nas imediações do naufrágio.

O acidente deixou quatro mortes e um desaparecido. A profundidade em que a embarcação se encontra é de aproximadamente 24 metros, e a operação visou inspecionar as condições do casco e os compartimentos internos do navio.

Operação de busca e inspeção

De acordo com a Marinha do Brasil (MB), “os mergulhadores do CBM-PE inspecionaram o casco da embarcação e internamente os compartimentos, não sendo verificados indícios de poluição hídrica ou presença do tripulante desaparecido naquele momento.”

O naufrágio vitimou quatro tripulantes e o comandante Edriano Gomes de Miranda, de 48 anos, permanece desaparecido.

Um corpo foi encontrado



Ao final da tarde, os mergulhadores localizaram um corpo nas proximidades do naufrágio, que foi recolhido e enviado ao Instituto Médico Legal (IML). Até o momento da publicação desta matéria, não houve identificação do corpo.

Na nota, a Marinha do Brasil informou que as buscas continuarão. Confira trecho:

"Até que se esgote a possibilidade de encontrar o tripulante desaparecido com vida, a Marinha permanecerá realizando buscas, em conjunto com a comunidade marítima e as diversas instituições dos estados de Pernambuco e Paraíba, sob a coordenação do Salvamar Nordeste, seguindo padrões técnicos de buscas."

Entenda o caso

O naufrágio do navio Concórdia aconteceu no último domingo (15). A embarcação, que seguia em direção a Fernando de Noronha, transportava alimentos e materiais de construção quando ocorreu a tragédia. Quatro pessoas conseguiram ser resgatadas com vida, quatro morreram e um permanece desaparecido.

Bruna Silva, esposa do comandante Edriano, que ainda não foi encontrado, relatou que poucas horas antes do naufrágio o marido enviou mensagens expressando preocupação com a estabilidade da embarcação, mencionando que a carga havia virado e que o navio estava sem leme.