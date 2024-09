Naufrágio em Pernambuco: corpo do comandante é encontrado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Foi encontrado o corpo do último homem que estava desaparecido no naufrágio do navio que partiu de Recife sentido Fernando de Noronha, no último domingo (15).

Edriano Gomes de Miranda, de 48 anos, era o comandante da embarcação e a última vítima, entre os nove tripulantes, que estava desaparecido.

O corpo do homem, que é natural do Rio Grande do Norte, foi localizado pelos pescadores no final da tarde da quinta-feira (19) e foi enviado ao Instituto de Medicina Legal (IML), onde foi reconhecido por familiares.

Corpo foi reconhecido pela esposa

Bruna da Silva, esposa de Edriano, falou, em entrevista a TV Jornal, sobre a situação que está passando.

"É uma perca muito grande. Uma dor que não se mede. Nesse exato momento eu penso no meu filho, de dois anos, que ele [Edriano] deixou. É muito triste ouvir ele [filho] chamar pelo pai e não saber dar uma resposta. Isso é o que mais dói", afirmou.

Ainda segundo Bruna, Edriano mandou mensagens, para ela, momentos antes do barco afundar.

"Ele falou que o barco ia afundando e disse que não era para avisar a ninguém, para minha família não ficar preocupada, porque já havia conversado com a empresa", falou a esposa.

Bruna, então, completou dizendo que o marido disse estar voltando para Recife porque "não tinha condições de viajar", pois a embarcação tinha "muita carga".

Além disso, Edriano também disse que o navio estava puxando para um lado e que "por pouco não afundou".

O último contato do homem com a esposa foi afirmando que todos os tripulantes estavam com medo e nervosos.

Veja a entrevista da esposa de Edriano abaixo:

Dos nove tripulantes, cinco morreram

Cinco dos nove tripulantes no Navio Concórdia morreram no naufrágio que aconteceu na praia de Praia de Ponta de Pedras, em Goiana. São eles

Antônio Rafael Bezerra, de 64 anos



Edriano Gomes de Miranda, de 48 anos



Marcos Antônio Ribeiro, de 67 anos



Marcos Antônio Viana Coragem, de 58 anos

Outros quatro sobreviveram ao incidente, são eles:

Edvaldo Baracho da Silva, de 57 anos



Marcelo Cláudio da Conceição Freitas (Idade não divulgada)



Mozart Gomes da Fonseca, de 57 anos



Valcei Gomes da Costa (Idade não divulgada)

Relembre o que aconteceu

O navio de transporte de carga Concórdia naufragou a aproximadamente 15 quilômetros da Praia Ponta de Pedras, em Goiana, Zona da Mata de Pernambuco, durante uma viagem com destino a Fernando de Noronha.

Quatro tripulantes foram resgatados com vida e estão em bom estado de saúde. Infelizmente, os outros cinco tripulantes foram encontrados mortos em alto-mar.

O dono do barco, Antônio Gonçalves, afirmou que a embarcação estaria levando mantimentos de construção e alimentos para a Ilha de Fernando de Noronha. Ainda de acordo com o homem, o navio concórdia conseguia transportar até 180 toneladas e estava lotado,