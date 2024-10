Começam obras de alargamento do Rio Tejipió, no Recife; veja imagens

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A obra faz parte do Programa de Requalificação e Resiliência Urbana em Aréas de Vulnerabilidade Socioambiental (ProMorar), da Prefeitura do Recife.

A Prefeitura do Recife anunciou o começo das obras do Rio Tejipío. Segundo o governo da cidade, a intervenção da macrodrenagem vai alargar o rio em 850 metros para reduzir os problemas de alagamentos.

As intervenções vão ocorrer nas imediações do Campo do Sena, perto da Mata Engenho Uchôa, no bairro do Barro. O investimento é de R$ 4 milhões.

Etapas da obra

A primeira etapa do projeto é a limpeza. A previsão é de que sejam retirados 10 mil m³ de lixo, sedimentos e detritos vegetais do leito e margens do Rio Tejipió.

Após isso, será feita a última fase, que é a dragagem. A previsão é que as atividades sejam finalizadas em seis meses.

Os serviços fazem parte da Ação Inverno 2024, beneficiando bairros como Ipsep, Barro, Areias e Imbiribeira e comunidades como Beirinha e Jardim Uchôa.

A cidade do Recife é a quinta cidade mais impactada pelos deslizamentos de barreiras e inundações no Brasil, segundo estudo do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). São 206.761 pessoas vivendo em áreas de risco.

Programa ProMorar

Com o objetivo de melhorar a infraestrutura e aumentar a resiliência urbana, a Prefeitura do Recife realizou investimentos nas Comunidades de Interesse Social por meio do Programa ProMorar.

O ProMorar está aplicando R$ 2 bilhões para realizar intervenções estruturadoras em comunidades vulneráveis, incluindo as áreas mais atingidas pelas chuvas de maio de 2022.

Entre as ações estão obras de macrodrenagem para reduzir o risco de inundações, além de investimentos em infraestrutura, habitabilidade e um robusto pacote de contenção de encostas.

A assistência foi viabilizada por meio de operação de crédito assinada junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).