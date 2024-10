Em Araripina, Raquel Lyra lança segundo edital do PE Produz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

ComR$ 16 milhões em investimentos, 60 projetos deverão ser contemplados e mais de dez mil pessoas podem ser beneficiadas segundo o governo do Estado

Em Araripina, no Sertão do Araripe, a governadora Raquel Lyra lançou, nesta sexta-feira (27), o segundo edital do Programa PE Produz.

Com um investimento de R$ 16 milhões, o programa poderá contemplar até 60 projetos, beneficiando aproximadamente dez mil pessoas em diversas regiões do Estado, segundo o governo.

A iniciativa visa apoiar entidades e associações sem fins lucrativos, promovendo a ampliação da produção nos arranjos produtivos e fortalecendo setores da economia pernambucana.

Recursos



Os valores dos aportes variam entre R$ 180 mil e R$ 800 mil. O programa é gerido pela Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) e abrange todas as regiões de Pernambuco: Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata, Agreste e Sertão.

O investimento de R$ 16 milhões no segundo edital é maior em comparação aos R$ 7 milhões do primeiro edital. Na ocasião anterior, 33 projetos foram contemplados e cerca de três mil pessoas foram foram auxiliadas.

O presidente da Adepe, André Teixeira Filho, informou que o próximo edital contará com mais recursos. “Queremos continuar impulsionando esses arranjos produtivos, especialmente no interior. No próximo esperamos aumentar ainda mais o valor para atender um número maior de famílias”, destacou.

Rogeverson Holanda, vice-presidente da Associação de Artesãos e Agricultores de Ouricuri (AAAMO), comentou sobre os benefícios do programa para sua associação, que foi contemplada com um trator. "Essa máquina vai facilitar muito o trabalho dos nossos 120 associados", disse.

Agenda em Araripina

Durante a agenda em Araripina, a governadora Raquel Lyra também visitou a Autarquia Municipal de Mobilidade Urbana e de Trânsito e Transporte, que conta com 30 pontos de monitoramento.

Além da governadora, o evento contou com a presença do prefeito de Araripina, Raimundo Pimentel; do secretário estadual da Casa Militar, coronel Hercílio Mamede; e da secretária da Mulher, Juliana Gouveia.

Os projetos poderão ser submetidos a partir da próxima segunda-feira (30), e o edital, juntamente com o sistema de submissão, está disponível no site da Adepe.

PE Produz

O segundo edital do programa beneficiará todas as regiões de desenvolvimento de Pernambuco. Entre os arranjos produtivos contemplados estão confecção, fruticultura, tecnologia da informação, agricultura familiar, apicultura, mandiocultura, laticínios, caprinovinocultura, avicultura, piscicultura, aquicultura, turismo, artesanato e panificação.

Confira os critérios de seleção dos projetos: