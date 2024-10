Pernambuco desperdiça água equivalente a 410 piscinas olímpicas todos os dias, afirma estudo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Levantamento do Instituto Trata Brasil aponta que a redução das perdas poderia atender a mais de 1,9 milhão de pessoas em todo o estado

A falta de água e saneamento básico atinge milhões de brasileiros todos os dias. Só em Pernambuco, o Censo 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), aponta que 9,24% dos domicílios não têm água canalizada. Apesar do alto índice, o desperdício de recursos hídricos atinge todo o território.

De acordo com o Instituto Trata Brasil, o equivalente a 410 piscinas olímpicas de água são desperdiçadas diariamente só em Pernambuco. Os dados são do estudo “Perdas de Água 2024 (SNIS 2022)”.

O levantamento aponta, ainda, que a redução das perdas poderia atender a mais de 1,9 milhão de pessoas em todo o estado. No Brasil, o número de pessoas atendidas chegaria a 21 milhões, mais do que a população inteira do Chile.

O cálculo leva em conta que, se as perdas atuais fossem reduzidas de 37,78% para 25%, percentual definido como nível aceitável pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, seria possível economizar cerca de 1,3 bilhão de m³ de água, volume equivalente ao consumo médio de mais de 21 milhões de brasileiros em um ano.

As perdas de água podem acontecer por vazamentos, erros de medição e consumos não autorizados e, além de prejudicar os usuários, resultam em impactos negativos ao meio ambiente e aumentam os custos de produção das empresas, encarecendo o sistema como um todo.