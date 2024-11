Copergás promete ampliar fornecimento de gás no interior de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Companhia diz que investirá R$ 540 milhões no fornecimento até 2028. Do total, 270 milhões já teriam sido aplicados entre 2023 e 2024

A Companhia Pernambucana de Gás (Copergás) anunciou que vai ampliar o fornecimento de gás encanado no interior de Pernambuco. A declaração foi dada pelo diretor-presidente do órgão, Felipe Valença, na manhã desta quinta-feira (7), no programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal.

O gestor afirmou que a expectativa é de que a Copergás invista o total de R$ 540 milhões no estado até 2028, dos quais 270 milhões já teriam sido aplicados entre 2023 e 2024.

"A gente conseguiu dar o conforto e mostrar que o ambiente de negócio de Pernambuco era favorável para se investir. A gente conseguiu uma notícia muito importante, que foi em menos de um ano a mudança do dividendo, que era de 100% para 25%, que é o mínimo que uma empresa deve distribuir dos seus acionistas. Então, o que a gente ganhou com isso na prática foi dinheiro para investir em Pernambuco", avaliou o presidente.

Sobre a interiorização do fornecimento de gás, Valença ressaltou a chegada do abastecimento na região do Araripe. "A gente não só tá levando gás para região do Araripe, mas também o gás mais barato de Pernambuco. A gente tem, na prática, a isenção do ICMS para empresários do polo gesseiro do Araripe, além do financiamento, porque todo mundo sabe que a realidade lá era muito difícil".

O diretor afirmou que a região, brevemente, deve receber caminhões com gás líquido, além de 10 km de malha para o gasoduto, conectando o material para as empresas da região.

Como chega o gás em Pernambuco?

Questionado sobre como o produto chega nas residências pernambucanas, o diretor explicou que o gás é essencialmente extraído, na maioria da vezes, com o próprio petróleo. "Seja no mar ou em terra. A partir daí a Petrobras produz o gás e entrega o gás para uma outra empresa que já foi para do sistema da Petrobras e essa empresa movimenta o gás até chegar na porta dos estados", explicou Felipe.

Segundo ele, a Copergás possui oito pontos de coleta pelo estado de Pernambuco. "A gente recebe gás do Rio de Janeiro, da Bahia, do Rio Grande do Norte e a partir dessa coleta é que a gente leva ao cliente. Então o nosso trabalho aqui não é vender gás, é pegar isso e transportar até a última milha para entregar para o cliente", disse.

Evento

A partir desta sexta-feira (8), a Copergás e a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás) realizam um seminário com o tema: “Gás Natural para uma Transição Energética Sustentável e Igualitária”. O encontro acontece no Recife Expo Center, bairro de São José, no centro do Recife, das 8h às 16h.

O evento contará com a presença de representantes do Ministério de Minas e Energia, da Empresa de Pesquisa Energética, de investidores do mercado de distribuição de gás e da governadora Raquel Lyra, na abertura do encontro.

Programação