Mais de 800 mil pessoas vivem em áreas de risco em Pernambuco

Em todo o estado de Pernambuco, 863.487 pessoas vivem em áreas de risco. A quantidade é equivalente a 11,6%, ou seja, uma em cada nove pessoas está exposta a riscos geo-hidrológicos.

Dos 185 municípios pernambucanos, 57,3% foram classificados como mais suscetíveis a desastres associados a deslizamentos, enxurradas e inundações. Apenas 7 deles foram considerados com alta capacidade de gerenciar os riscos: Recife, Carpina, Toritama, Solidão, Salgadinho, Triunfo e Itapissuma.

Os dados são do levantamento do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), que avaliou como os municípios pernambucanos estão se preparando para enfrentar desastres.

Pernambuco tem histórico de desastres naturais. Nos últimos 33 anos, foram contabilizadas mais 3 mil ocorrências, totalizando 291 óbitos, mais de 19 milhões de pessoas afetadas e cerca de 545 mil desabrigadas e desalojadas.

Apesar disso, o estudo aponta diferentes fragilidades e necessidades dos municípios pernambucanos em relação à proteção e defesa civil. Em muitos dos casos, o município não possui abrigos para pessoas desalojadas ou desabrigadas em emergências nem planos de implementação de obras e serviços para redução dos riscos.

Ainda de acordo com o mapeamento do Tribunal de Contas de Pernambuco, mais da metade das cidades do estado não possuem cadastro das pessoas em áreas de riscos ou não fiscalizam as áreas com riscos de desastres.

Vulnerabilidade em Pernambuco

A vulnerabilidade da população pernambucana está escancarada também no estudo do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), em parceria com o IBGE.

No estado, as fortes chuvas anunciam transtornos e, muitas vezes, tragédias. O levantamento mostra Pernambuco como o quinto estado do país com mais pessoas vivendo em áreas de risco de desastres naturais.

No ranking, também figuram as duas maiores cidades do estado. Jaboatão é o quarto município brasileiro com mais pessoas habitando em áreas com deslizamento de barreiras eminentes após enxurradas e o Recife aparece logo em seguida, como a quinta cidade do País.