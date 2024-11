Após anos de degradação, ruínas da Igreja da Misericórdia recebem investimento de R$ 500 mil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Intervenção tem prazo de cinco meses e será realizada pela Prefeitura de Igarassu, em parceria com o Governo Federal, através do Novo PAC e do Iphan

Cerca de R$ 500 mil serão investidos na recuperação das ruínas da Igreja da Misericórdia, em Igarassu, Região Metropolitana do Recife. A intervenção será realizada pela prefeitura municipal, em parceria com o Governo Federal, através do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Com prazo de entrega estimado em cinco meses, o projeto conta com um escoramento por trás das ruínas para promover estabilidade e urbanização na parte da frente, com área de convivência para os moradores e turistas.

O projeto será executado pelo Instituto para o Desenvolvimento Humano (IDH), empresa vencedora da licitação.

Além das obras do Novo PAC, as ruínas da Igreja da Misericórdia vão receber um repasse adicional de R$ 100 mil pelo Iphan, por meio do PAC Seleções, para desenvolver uma segunda etapa de intervenções, como a recuperação de parte do piso, por exemplo.



As ruínas fazem parte do conjunto arquitetônico e paisagístico de Igarassu, tombado pelo Iphan. Atualmente, o espaço não recebe visitação por causa da degradação que se arrasta por anos.

Para o superintendente do Iphan-PE, Gilberto Sobral, as ruínas lembram de fatos marcantes do início da formação do território nacional e são um patrimônio a ser preservado.

“O que hoje o Iphan inicia, junto com a Prefeitura de Igarassu, não é simplesmente uma obra de consolidação da ruína, mas o início de várias ações e obras que serão realizadas para preservar a memória, não só da área onde existiu a Igreja da Misericórdia, mas de todos os sítios históricos do município”, destacou.