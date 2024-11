Raquel Lyra entrega nova coberta do Santuário do Morro da Conceição nesta quarta-feira (26)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após 87 dias de serviços, o Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, começa a ganhar novos ares. A festa do Morro só começa na quinta-feira, 28 de novembro, entretanto, o novo teto do Santuário será entregue aos fiéis na manhã desta terça-feira (26).

A celebração de entrega, que vai ter a presença da governadora Raquel Lyra (PSDB) e do arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, está marcada para as 7h.

Entre as atividades, está confirmado um momento de oração, com os integrantes do Movimento do Terço dos Homens da Mãe Rainha, em ação de graças pela conclusão da primeira fase dos trabalhos de restauro do Santuário.

Ao todo, os serviços duraram 87 dias; nessa segunda-feira (25), houve um mutirão de limpeza, com cerca de 40 voluntários, que lavaram e cuidaram da organização do espaço.

A área, que sofreu com a queda do teto em agosto, vitimando fatalmente Maria da Conceição França Pinto e Antônio José dos Santos, será liberada por equipes técnicas do Governo de Pernambuco.

Área do Santuário do Morro da Conceição foi isolada - JUNIOR SOUZA/JC IMAGEM

Essa parte da reforma incluiu a fixação de um novo teto que, segundo a organização, garante que o Santuário possa acolher com segurança os devotos e fiéis de Nossa Senhora na 120ª edição da Festa da Imaculada Conceição do Morro.

Programação do dia 26

A liberação do espaço está prevista para o começo da manhã, às 7h. A governadora, Raquel Lyra, e o arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, confirmaram presença. De acordo com a direção do Santuário, o evento será aberto ao público e todos estão convidados.

A celebração, que conta com o momento de oração, vai acontecer aos pés da imagem de Nossa Senhora da Conceição do Morro, marcando um momento simbólico na retomada do Santuário.

Etapas concluídas

Os reparos realizados até o momento incluem a instalação de um novo teto, com reforço nas treliças, telhado e forro, garantindo segurança para as celebrações.

Também foram realizadas limpezas no Santuário, durante a tarde e começo da noite desta segunda-feira (25).

Limpeza do Morro da Conceição, no Recife. - Pastoral de Comunicação/ Morro

A reabertura do espaço acontece às vésperas da 120ª edição da Festa da Imaculada Conceição, que terá início na próxima quinta-feira (28) e seguirá até o dia 8 de dezembro, data dedicada ao dogma da Imaculada Conceição.

Segunda etapa das obras após a festa



Após a tradicional festa, o Santuário voltará a ser isolado para a segunda etapa dos reparos, com início marcado para 13 de dezembro.



Serão realizados acabamentos como troca de portas, instalação de novo piso, ajustes na parte elétrica e no sistema de refrigeração. O cronograma prevê a conclusão das obras em até 60 dias.

Enquanto os trabalhos finais são realizados, as missas e celebrações continuarão acontecendo na área posterior da igreja, adaptada com cadeiras e um altar provisório.