Santuário do Morro da Conceição é entregue após conclusão de primeira fase de recuperação

Após a programação da Festa do Morro, no dia 8 de dezembro, o Santuário vai entrar em uma segunda fase de recuperação, que deve durar 60 dias

O templo católico que é símbolo de esperança em dias melhores e reabilitação no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, será entregue à comunidade e aos devotos até o fim da manhã desta segunda-feira (25).

No dia 30 de agosto, o Santuário do Morro da Conceição foi cenário de uma tragédia, quando o teto desabou e deixou 25 pessoas feridas e duas mortas: Maria da Conceição da França Pinto, de 62 anos, e Antônio José dos Santos, de 58.

Desde então, foram 87 dias de atividades para recuperar o santuário, com profissionais de várias frentes vinculadas ao Governo de Pernambuco. As intervenções iniciais devem garantir o acolhimento e a segurança dos fiéis para a realização da 120ª edição da Festa da Imaculada Conceição do Morro, que começa nesta quinta-feira (28).

Nesta primeira etapa de obras, todo o teto foi fixado, incluindo as treliças, terças, telhados e foro especial.

Para colaborar com a liberação do espaço, cerca de 40 voluntários vão realizar um mutirão de limpeza para a organização da Igreja.

Além disso, integrantes do Movimento do Terço dos Homens da Mãe Rainha vão se reunir às 19h em ação de graças pela conclusão dos trabalhos de restauro. A oração vai acontecer aos pés do monumento de Nossa Senhora da Conceição do Morro.

Recuperação após a Festa

Após a programação da Festa do Morro, que encerra na data dedicada ao dogma da Imaculada Conceição, 8 de dezembro, o Santuário vai entrar em uma segunda fase de recuperação.

Iniciando em 13 de dezembro e com previsão de conclusão em 60 dias, serão realizados os acabamentos finais, com substituição das portas de vidro e do piso que foram danificados, além das partes elétrica e de refrigeração, iluminação e pintura.

A área do templo religioso será isolada durante o período e as Santas Missas e as demais celebrações serão realizadas na parte posterior da Igreja, próximo a imagem da Imaculada Conceição, em um espaço adaptado com cadeiras de plástico e altar.

Serviço:

120ª Festa da Imaculada Conceição do Morro

Local: Morro da Conceição - Zona Norte do Recife

Data: 28 de novembro a 8 de dezembro de 2024

Tema: 120 anos de peregrinação e esperança com a Imaculada Conceição do Morro

Dia 28/11 - Procissão da abertura - Bandeira da festa

Concentração - 17h - Parque Urbano da Macaxeira

Saída - 18h - Parque Urbano da Macaxeira / Avenida Norte Miguel Arraes

/ Largo Dom Luiz / Rua Itacoatiara / Praça do Morro da Conceição

Chegada - 19h - Hasteamento da bandeira e Solene Celebração de Abertura

da 120ª Festa da Imaculada Conceição do Morro

Dias 29 de novembro a 7 de dezembro

Santas Missas - 7h, 9h, 11h, 14h. 16h (Santa Missa Solene)

Momento Mariano - 18h

Novena Solene - 19h30

Dia 5/12 - Santa Missa do Exército Brasileiro - 9h30

Dia 1/12 - Programação Especial (domingo)

Santas Missas Extras - 8h, 10h, 11h (palco)

Dia 7/12 - Programação Especial (Sábado)

Santas Missas Extras - 12h e 18h (Santuário)

8h, 10h e 15h (palco)

Dia 7/12 - Procissão com a Imagem do Divino Pai Eterno

Concentração - 18h - Largo Dom Luiz (Morro da Conceição)

Saída - 19h - Largo Dom Luiz / Rua Itacoatiara / Praça do Morro da

Conceição

Dia 8 de dezembro (Imaculada Conceição)

Santa Missa - Palco em frente ao Santuário:

0h / 2h / 4h / 6h / 8h / 10h / 12h /14h

Santa Missa dentro do Santuário:

1h / 3h / 5h / 7h / 9h / 11h / 13h / 15h

Procissão de encerramento - Imagem da Santa

Concentração - 14h30 - Cais do Apolo - Bairro do Recife

Saída - 15h - Cais do Apolo / Ponte do Limoeiro / Avenida Norte Miguel

Arraes /Estrada do Morro da Conceição / Praça da Conceição

Chegada -19h - Solene Celebração de Encerramento da 120ª Festa de Festa

de Nossa Senhora da Conceição do Morro

Dia 9/12 - Missas Pós-Festa

Santas Missas - 10h30, 16h, 19h30