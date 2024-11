Fichas técnicas do fardamento escolar de Pernambuco são disponibilizadas para empresas do setor de confecções do Agreste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Uma nova lei sancionada pela governadora Raquel Lyra (PSDB) promete fortalecer a economia do Agreste pernambucano.

O fardamento escolar da rede estadual de ensino será produzido exclusivamente por fábricas locais, graças ao Programa de Desenvolvimento do Polo de Confecções do Agreste (PE Produz Polo de Confecções), instituído pela Lei 18.531/2024.

O Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções de Pernambuco (NTCPE) foi responsável pela elaboração das fichas técnicas que detalham desde a modelagem até a composição dos tecidos, cores, estamparia e até o tipo de embalagem necessária.

As indústrias interessadas devem se credenciar enviando a documentação exigida por e-mail.

Como participar



O edital de credenciamento, que inclui todas as informações sobre requisitos, prazos e obrigações, está disponível no site do NTCPE (ntcpe.org.br).

As empresas participantes precisam atender a todas as especificações descritas e, uma vez habilitadas, estarão aptas a fornecer o fardamento para o Estado.

Para participar do processo, as indústrias precisam se credenciar. Para isso, devem enviar a documentação, exigida no edital, por e-mail, para: credenciamento.fardamento@sad.pe.gov.br.

Os documentos serão analisados para se ter certeza de que os interessados estão habilitados a serem fornecedores do Estado.

Fortalecimento da economia local



O programa tem como objetivo integrar micro e pequenas empresas do Agreste Central e Setentrional às compras governamentais, incentivando o crescimento econômico da região.

Segundo o diretor-presidente do NTCPE, Pedro Miranda, além de fomentar o desenvolvimento das fábricas locais, o programa oferece capacitações e consultorias para melhorar a competitividade e a formalização dessas empresas.

“São cursos, consultorias, acesso a profissionais e a laboratórios, tudo com a finalidade de deixar as empresas de confecções do Polo do Agreste aptas à participação em editais e outros recursos para o fechamento de negócios”, disse.

Segundo o NTCPE, a parceria com o Governo de Pernambuco compartilha e soma iniciativas entre o setor produtivo, universidades e entidades de fomento e suporte para ampliar a inserção do segmento nos mercados nacional e internacional.