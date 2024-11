Governo de Pernambuco realiza pagamento do 13° em parcela única; confira data

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O pagamento injeta cerca de R$ 4,2 bilhões na economia pernambucana somando com as folhas salariais dos meses de novembro e dezembro

O Governo de Pernambuco anunciou o pagamento do décimo terceiro salário dos servidores ativos, aposentados e pensionistas em uma única parcela para o próximo dia 13/12. A antecipação do benefício foi divulgada nesta quarta-feira (27), pela governadora Raquel Lyra.

O pagamento vai injetar R$ 4,2 bilhões na economia pernambucana somando com as folhas salariais dos meses de novembro e dezembro.

"A antecipação do décimo terceiro salário representa o reconhecimento do Governo do Estado ao empenho dos nossos servidores ao longo do ano. Temos um time comprometido com o serviço público e, por isso, valorizamos e reconhecemos nossos profissionais. Além disso, o pagamento representa um importante estímulo à economia de Pernambuco, aquecendo o comércio para que nosso estado continue crescendo", destacou Raquel Lyra.

Salários do mês de Novembro e dezembro

A remuneração referente ao mês de novembro será paga na próxima sexta-feira (29). Já o salário de dezembro será depositado no dia 27. Serão beneficiados 122,8 mil ativos, 76,8 mil aposentados e 27,2 mil pensionistas.

"A governadora tem honrado o pagamento dos servidores durante todo o ano e a antecipação do décimo é mais uma demonstração desde compromisso. Além, claro, de representar a valorização do funcionário público", disse a secretária de Administração, Ana Maraíza.