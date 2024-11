Jornalistas do JC e Rádio Jornal participam de entrega do 1º Prêmio Inaldo Sampaio de Jornalismo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Iniciativa do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) reconheceu trabalhos que colaboraram para a gestão pública e a cidadania

A cerimônia de entrega do 1º Prêmio Inaldo Sampaio de Jornalismo, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), ocorreu na manhã desta sexta-feira (29). Jornalistas do Jornal do Commercio e da Rádio Jornal participaram do evento.

A jornalista Roberta Soares, titular da coluna Mobilidade, ficou em primeiro lugar na categoria Webjornalismo e Jornalismo Impresso com a série "Uber e 99 Moto: Perigo sobre duas rodas".

O trabalho abordou os riscos e as implicações do serviço de transporte realizado por motos em aplicativos, trazendo à tona um debate sobre segurança e regulamentação no setor.

O jornalista Raphael Guerra, titular da coluna Segurança, conquistou o segundo lugar na mesma categoria, com a cobertura especial "Tenentes-coronéis deram ordens para série de assassinatos, aponta MPPE".

A cobertura detalhou a investigação realizada para esclarecer a sequência de assassinatos que ficou conhecida nacionalmente como a "Chacina de Camaragibe", ocorrida em setembro de 2023. Doze PMs foram apontados como autores, incluindo três oficiais.

Os jornalistas Gabriela Bento, Kevin Paes e Ingrid Santos, da Rádio Jornal, ficaram em 2º lugar na categoria Radiojornalismo, com a reportagem especial "Supersalários e desigualdade: eleitores do Recife precisam saber quem são seus vereadores, quanto eles recebem e o impacto de suas decisões".

A reportagem, veiculada em 30 de agosto, detalhou os salários e benefícios recebidos mensalmente por vereadores do Recife.

A cerimônia de premiação foi comandada pelo diretor de comunicação do TCE-PE, Luiz Felipe Campos.

Na oportunidade, o presidente da instituição, Valdecir Fernandes Pascoal, também expressou a alegria de poder ter criado o Prêmio Inaldo Sampaio de Jornalismo, que, segundo ele, é uma forma de incentivar e reconhecer o trabalho de jornalistas que colaboram para o controle externo, o controle social, a gestão pública e a cidadania.