Prefeitura do Recife entrega primeiro parque alagável da capital

A Prefeitura do Recife inaugurou, nesta sexta-feira (29), o primeiro parque alagável da cidade, localizado entre os bairros de Areias e Ipsep, às margens do Rio Tejipió. Com um investimento de R$ 2,5 milhões, o parque foi projetado para desempenhar uma função dupla: servir como área de lazer durante períodos secos e atuar como bacia de retenção durante chuvas intensas, ajudando a mitigar enchentes. Além de proporcionar lazer à população, o parque tem como objetivo melhorar a qualidade da água e criar habitats naturais para diversas espécies de flora e fauna. O prefeito João Campos participou da entrega.

“Esta é uma inauguração muito importante para a cidade, porque é uma ação que vai ajudar não só o rio Tejipió e todas as comunidades que estão no entorno, mas também os moradores que vão ganhar espaços de convivência alagáveis, como uma praça e um parque, ajudando na drenagem e na convivência das pessoas”, explicou o prefeito João Campos durante a inauguração. O gestor ainda reforçou que, através do recurso captado com o Banco Interamericano, outros equipamentos nesse modelo serão construídos na capital pernambucana.

Com aproximadamente 3,9 mil m², o parque alagável também busca atenuar o histórico problema de drenagem na região. As obras incluem o alargamento da calha do Rio Tejipió, que passou de 7 para 30 metros, após a desapropriação de cerca de 100 imóveis situados nas margens do rio. Além disso, a intervenção contempla a pavimentação da Rua Vitória da Conquista e a instalação de diversos equipamentos públicos, como minicampo, playground, áreas para jogos, pista de cooper e espaços para piqueniques. Essas melhorias visam não apenas proporcionar lazer, mas também aumentar a segurança hídrica e a qualidade de vida dos moradores da região.

No lado do Ipsep, a intervenção abrange uma área de 2,6 mil m², equipada com minicampo de areia, playground com brinquedos em concreto, áreas para jogos de mesa, espaços para piquenique e contemplação, além de passeios e áreas de circulação em piso intertravado. O projeto também inclui acessos específicos para facilitar a limpeza do Rio Tejipió, reforçando a manutenção ambiental da área.

Já em Areias, foram construídos 368 metros de pista de cooper em piso intertravado, uma área destinada a jogos e a requalificação de passeios, somando 1.227 m². Todas as intervenções foram projetadas com foco em acessibilidade, garantindo que o parque seja inclusivo e seguro para todos os visitantes.

Prefeitura do Recife entrega primeiro parque alagável da capital - Edson Holanda / Prefeitura do Recife

Segundo a secretária de Infraestrutura do Recife, Marília Dantas, viabilizar a construção do parque alagável se mostrou desafiador. “Foi feito a quatro mãos, porque tiveram especialistas brasileiros e também profissionais holandeses que contribuíram na sua finalização. A gente sabe que a bacia do rio Tejipió é uma das mais desafiadoras da cidade, e com essa obra conseguimos reduzir o nível de alagamento dessa área”, explicou. “Ganha o meio ambiente e também a cidade. Esses projetos resilientes é algo que o mundo todo tem feito, e esse é o primeiro de um grande planejamento que está dentro do ProMorar”, reforçou ela.

O Programa de Requalificação e Resiliência Urbana em Áreas de Vulnerabilidade Socioambiental (ProMorar) também está destinando R$ 500 milhões, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), à macrodrenagem da Bacia do Tejipió, contemplando também os rios Moxotó e Jiquiá. Atualmente, estão em andamento obras de alargamento de 850 metros do Rio Tejipió, com perfilamento e desassoreamento. Essas intervenções têm como objetivo ampliar a capacidade de drenagem, reduzindo significativamente os riscos de enchentes.