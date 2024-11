Festa do Morro da Conceição: procissão da bandeira abre 120ª edição da festa após superação de tragédia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A procissão de abertura, ponto alto do primeiro dia de festa, teve concentração às 17h, no Parque Urbano da Macaxeira, na Zona Norte do Recife

Fiéis seguidores da Nossa Senhora da Conceição subiram o morro, na noite desta quinta-feira (28), para a abertura da Festa do Morro 2024. A procissão de abertura, ponto alto do primeiro dia de celebrações, teve concentração a partir das 17h no Parque Urbano da Macaxeira, na Zona Norte do Recife. Às 18h, uma multdião começou a caminhada em direção à Praça do Morro da Conceição, onde foi hasteada a bandeira da festa, marcando o início dos dez dias de homenagens à santa.

"Muitas graças alcançadas graças a Nossa Senhora da Conceição. Inclusive, um médico desenganou um filho que eu tenho, mais novo, que estava enfermo. Eu disse que ele estava desenganando, mas que Nossa Senhora era a medianeira dele... E Ela vai pedir ao filho (Jesus) que meu filho seja curado. E, hoje, o meu filho foi curado através da minha fé em Nossa Senhora", disse a fiel dona Leni, em entrevista a TV Jornal.

Além da procissão, as ladeiras do morro foram tomadas por devotos que aproveitaram o momento para fazer visitas, acender velas e expressar sua gratidão pelas bênçãos recebidas ao longo do ano.

"Nossa Senhora é tudo para mim. Amo a amo. Desde pequena que eu a acompanho, quando ia às missas com a minha mãe. Tudo o que peço a Nossa Senhora, eu alcanço. Ela é minha mãe, minha protetora. Já tive dois enfartes e ela me curou", disse dona Luzia Oliveira, bastante emocionada.

Novo teto

Uma das expectativas dos fiéis é saber como se encontra o novo teto do Santuário da Nossa Senhora da Conceição, que teve que ser trocado após desabar, em agosto, deixando dois mortos e 25 pessoas feridas.

Apesar das obras de requalificação não estarem 100% completas, a conclusão da primeira fase dos serviços, que teve como principal foco, a nova coberta, foi entregue justamente para a festa.

Após a tradicional festa, o Santuário voltará a ser isolado para a segunda etapa dos reparos, com início marcado para 13 de dezembro. Serão realizados acabamentos como troca de portas, instalação de novo piso, ajustes na parte elétrica e no sistema de refrigeração. O cronograma prevê a conclusão das obras em até 60 dias.

Preparação da Festa do Morro que celebra 120 anos em 2024 - JAILTON JR./JC IMAGEM

Programação dos próximos dias

Desta sexta-feira, 29 de novembro, ao sábado, 7 de dezembro, a programação contará com missas diárias em diversos horários:

Santas Missas: às 7h, 9h, 11h, 14h e 16h (Missa Solene).



às 7h, 9h, 11h, 14h e 16h (Missa Solene). Momento Mariano: às 18h, reunindo fiéis em oração e reflexão.



às 18h, reunindo fiéis em oração e reflexão. Novena Solene: às 19h30, com temas especiais para cada dia.

Na quinta-feira, dia 5 de dezembro, está prevista a Santa Missa do Exército Brasileiro, às 9h. No domingo (1/12) e sábado (7/12), a programação será especial, com santas missas nos horários da manhã e tarde.

Dia 1/12 - Programação Especial (domingo)



Santas Missas Extras - 8h, 10h, 11h (palco)

Dia 7/12 - Programação Especial (Sábado)



Santas Missas Extras - 12h e 18h (Santuário)

Já no palco, os horários são - 8h, 10h e 15h (palco)

Dia 7/12 - Procissão com a Imagem do Divino Pai Eterno



Concentração - 18h - Largo Dom Luiz (Morro da Conceição)

Saída - 19h - Largo Dom Luiz / Rua Itacoatiara / Praça do Morro da

Conceição

Dia 8 de dezembro (Imaculada Conceição)



Santa Missa - Palco em frente ao Santuário:

0h / 2h / 4h / 6h / 8h / 10h / 12h /14h

Santa Missa dentro do Santuário:

1h / 3h / 5h / 7h / 9h / 11h / 13h / 15h

Procissão de encerramento - Imagem da Santa



Concentração - 14h30 - Cais do Apolo - Bairro do Recife

Saída - 15h - Cais do Apolo / Ponte do Limoeiro / Avenida Norte Miguel Arraes /Estrada do Morro da Conceição / Praça da Conceição

Chegada - 19h - Solene Celebração de Encerramento da 120ª Festa de Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro