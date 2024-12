Governo de Pernambuco lança nova edição do Projeto Praia Legal para combater trabalho infantil no litoral

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Combate ao trabalho infantil no turismo é foco do Projeto Praia Legal, com apoio dos municípios litorâneos de Pernambuco e do governo estadual

O Governo de Pernambuco apresentou, nesta quarta-feira (4), a sétima edição do Projeto Praia Legal, com foco na prevenção e combate ao trabalho infantil em áreas litorâneas do estado. A governadora Raquel Lyra (PSDB) assinou um termo de compromisso com 16 municípios e o distrito estadual de Fernando de Noronha para implementar as ações, que integram a cadeia produtiva do turismo.

“A realização de ações de sensibilização junto aos municípios é essencial para que o turismo no litoral seja livre de exploração infantil”, afirmou a governadora.

A iniciativa, que atua em eixos como mobilização social, identificação do trabalho infantil e proteção, incorpora nesta edição abordagens voltadas à prevenção do uso e comercialização de drogas por crianças e adolescentes.

De acordo com o secretário de Assistência Social, Carlos Braga, as equipes municipais receberão materiais e capacitações para conscientizar diversos públicos, como comerciantes, turistas e comunidades. "Essas ações criam uma rede de proteção para nossas crianças e adolescentes", explicou.

Entre as ações previstas, estão atividades educativas em escolas, cooperativas e projetos comunitários, além da distribuição de materiais informativos.

A secretária de Criança e Juventude, Yanne Teles, destacou a importância do projeto para garantir o direito à infância. “O trabalho infantil compromete o desenvolvimento das crianças, e essa iniciativa contribui diretamente para sua proteção”, ressaltou.

Participaram do lançamento representantes de municípios como Tamandaré, Ipojuca e Paulista, além de autoridades estaduais e municipais.