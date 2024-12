Raquel Lyra vai desmembrar secretaria de Educação e Esportes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A governadora Raquel Lyra (PSDB) vai desmembrar a secretaria de Educação e Esportes (SEE) e criar pastas individuais para cada área. A proposta de mudança no secretariado foi enviada à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) na última segunda-feira (2).

No texto, a justificativa é de que a mudança vai aprimorar a estrutura administrativa estadual e resultar numa maior organização e eficiência na gestão das políticas públicas.

Após a separação, a secretaria de Educação seguirá responsável por garantir o acesso universal à educação, além de articular ações com o Ministério da Educação e com redes municipais de ensino. Já a pasta de Esportes deverá planejar e acompanhar políticas públicas voltadas ao desempenho esportivo e promover iniciativas de incentivo às atividades esportivos.

O projeto de lei também prevê a criação de uma secretaria Executiva para a Causa Animal, que será responsável por coordenar e executar ações de conscientização sobre direitos dos animais, fomentar parcerias com organizações civis e públicas em prol da proteção animal.

As mudanças integram uma minirreforma administrativa promovida por Raquel e foram apresentadas à Alepe em regime de urgência. O projeto deve ser apreciado ainda em 2024.

Leia Também Raquel Lyra oficializa convênio com Amupe para transferência de posse de terreno da associação

Movimentação política

Nos bastidores, comenta-se que a mudança será realizada para acomodar quadros que apoiaram o grupo da governadora nas eleições municipais. Atualmente, a pasta de Educação e Esportes é comandada por Alexandre Schnider, que já foi secretário da Educação de São Paulo por duas vezes.

Schnider foi escolhido pelo perfil técnico e está à frente da secretaria desde julho deste ano. Na época, ele substituiu Ivaneide Dantas, que havia sido indicada ao governo pelo Partido Liberal de Anderson Ferreira.

Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que Raquel mexeu no secretariado para abraçar partidos do grupo. Em agosto, a advogada e professora Yanne Teles assumiu a pasta da Criança e Juventude por indicação do deputado federal e presidente estadual do PV, Clodoaldo Magalhães.

Yanne substituiu Ismênio Bezerra, que por sua vez havia entrado na gestão Raquel por indicação do PDT de Carlos Lupi.