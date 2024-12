Bazar no Recife destina verbas arrecadas para projetos sociais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O bazar Pro Bem esta na 9ª edição e acontecerá nesta sexta (6) e sábado (7), das 8 às 19h, na Casa Zero, no bairro do Recife, reunindo roupas femininas e masculinas, sapatos, bolsas e acessórios de diversas marcas famosas doadas pelas próprias organizadoras, amigas e familiares que resolveram desapegar e contribuir com a causa.

A Casa Zero fica na rua do Bom Jesus, nº 237. O acesso ao Bazar é gratuito e aberto ao público em geral.



O Bazar é organizado pelas amigas Mary Berenstein, Ana Lucia Caribé, Karina Berenstein, Helena Ribemboim, Andrea Engelberg e Claudia Zisman, que uniram forças com o empreendedor social, Fábio Silva, gestor da Casa Zero.

Toda a renda arrecadada esse ano com a comercialização das peças será destinada aos projetos sociais da Casa Zero, Rede Muda Mundo e Amor a o Pet. Além disso, esse ano, o evento conta com a parceria do Ária Social, que trará produtos da Casa de Maria.

As edições presenciais do Bazar Pro Bem já garantiram assistência para várias instituições e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Desde o início, nossa ideia é dar um pouco de amparo a essas pessoas que estão desprotegidas. Resolvemos nos unir e pedir ajuda aos amigos que contribuem com suas doações. São artigos que estão em bom estado de uso e até mesmo outros que foram adquiridos e sequer foram usados. É uma maneira que encontramos de ajudar o próximo e ainda estimularmos a cultura do desapego”, enumera Mary Berenstein, uma das idealizadoras do Bazar.

Imagem de bazar beneficente, Pro Bem, que arrecada verbas para instituições como a Casa Zero, Rede Muda Mundo e o Amor ao Pet

9ª edição do Bazar Pro Bem