Clima natalino: Empresa de ônibus e metrô do Recife promovem ações inclusivas para o Natal

Trem e ônibus serão decorados para as festividades, com ações para crianças e pessoas com deficiência em iniciativas que celebram a solidariedade

Em meio às festas de fim de ano, o transporte público do Recife também entra no clima natalino através de decorações e ações inclusivas para a celebração.

Este ano, o programa ‘Papai Noel vem de Metrô’, da CBTU, chega à 22ª edição atendendo um grupo de crianças mais do que especiais.

Já o Trenó Bus do Conorte levará pessoas com deficiência visual para uma viagem inclusiva. No ônibus temático, a equipe fará uma audiodescrição da decoração de Natal do Recife.

Papai Noel vem de Metrô

Imagem de Transporte do Recife decorado para as festas de fim de ano, Conorte vai levar pessoas com deficiência visual para uma viagem inclusiva - Divulgação

O evento 'Papai Noel vem de Metrô', realizado pela CBTU Recife, ocorrerá na próxima quarta-feira (11), a partir das 9h30, com embarque na estação Joana Bezerra, em trem exclusivo com o Papai Noel condutor, o maquinista Admilton.

O evento beneficiará 50 crianças da Escola Municipal Novo Mangue e 25 crianças do Grupo de Ajuda a Criança Carente com Câncer de Pernambuco – GAC, neste ano.

Todos os anos, cartões com nomes e idades de crianças em situação de vulnerabilidade são disponibilizados para que os padrinhos e madrinhas ferroviários escolham seus afilhados.

As crianças seguirão até a estação Recife, onde acontecerá o evento, com entrega de presentes, lanches e apresentação do grupo de música infantil Ludicanto e do DJ Ericson. A intenção do evento é lembrar o lado social e humano do Metrô do Recife.

Trenó Bus do Conorte

No dia 13 de dezembro é celebrado o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, e para lembrar a importância da data e aproveitar a época natalina, o Conorte preparou uma ação com o Trenó Bus, veículo decorado com iluminação de Led e enfeitado com adesivação temática.

Nos dias 13 e 20 de dezembro, serão realizadas duas viagens gratuitas com público composto por pessoas com deficiência visual, acompanhados por uma equipe que fará audiodescrição de todo o trajeto percorrido, dando detalhes da decoração pública do Natal do Recife.

“Pensamos nessa ação porque é uma causa nobre e para que todas as pessoas possam aproveitar a energia do Natal. Vamos realizar uma rota passando pelos principais pontos da decoração da cidade, como a Avenida Agamenon Magalhães e o Recife Antigo. Nosso destino final é o Marco Zero e teremos uma parada para registros e confraternização dos participantes. Menores de 18 anos terão direito a um acompanhante”, explica Diego Benevides, diretor de operações do Conorte.