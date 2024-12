Colisão entre caminhão e micro-ônibus, na PE-22, no município do Paulista, deixa oito pessoas feridas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Caso mais grave foi do motorista do micro-ônibus, que sofreu uma fratura exposta na perna e foi transportado de helicóptero para o Hospital Esperança

Um caminhão e um micro-ônibus colidiram, na tarde desta sexta-feira (13), na PE-22, no município do Paulista, próximo ao Condomíno Horizontal. O incidente deixou múltiplas vítimas, sendo quatro atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), três pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco e uma pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com o SAMU, para atender a ocorrência, foram acionados o aeromédico SAMU PRF, SAMU Recife, SAMU Paulista, SAMU Itamaracá, SAMU Olinda. Três vítimas foram encaminhadas para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, e uma para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, na região central do Recife.

O caso mais grave foi do motorista do micro-ônibus, que acabou sofrendo uma fratura exposta na perna, e foi socorrido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), levando-o para o Hospital Esperança, na Ilha do Leite, em um atendimento conjunto com a equipe do SAMU. Segundo nota da PRF, a fratura exposta na perna da vítima era nas proximidades do joelho e do tornozelo, mas apresentava estado de saúde estável quando chegou ao hospital.

Colisão entre ônibus e caminhão, na PE 22, no município do Paulista - Reprodução da internet

Já o Corpo de Bombeiros enviou oito viaturas, sendo três de comando operacional, duas ambulâncias, uma de busca e salvamento e duas motolâncias. Os Bombeiros conduziram três vítimas para a UPA de Olinda: duas mulheres, de 44 e 35 anos, e um homem, de 37 anos. Todos apenas apenas com escoriações.