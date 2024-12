Greve de garis de Paulista encerra após pagamento de segunda parcela do 13º

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A greve dos garis do município de Paulista, Região Metropolitana do Recife, foi encerrada na noite da última segunda-feira (23), às vésperas do Natal, após o pagamento da segunda parcela do 13º salário.

A categoria decretou greve na última sexta-feira (20), data limite que o pagamento da gratificação deveria ter sido feito.

De acordo com a denúncia, a Prefeitura de Paulista estava com uma dívida de R$ 25 milhões com a empresa I9 Paulista Gestão de Resíduos, responsável pelos serviços de limpeza.

O débito é referente às parcelas de agosto, setembro, outubro e novembro do contrato, que totalizam R$ 13 milhões, somadas à dívida anterior de R$ 12 milhões.

A confirmação do fim da greve foi por meio de nota da Prefeitura, que informou, ainda, que estava "acompanhando de perto o processo de retomada dos serviços". Veja:

“A Prefeitura do Paulista informa que a greve dos profissionais da limpeza urbana da empresa I9 foi encerrada no início da noite desta segunda-feira, 23 de dezembro, após a concessionária efetuar o pagamento da segunda parcela do 13º salário à categoria.

Estamos acompanhando de perto o processo de retomada dos serviços, que deverão ser restabelecidos integralmente ainda na noite de hoje, com o objetivo de minimizar os transtornos causados à população pela paralisação.

Seguimos comprometidos em garantir que os serviços essenciais sejam mantidos com qualidade e responsabilidade.”