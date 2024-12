Dívida de R$ 25 milhões da Prefeitura de Paulista pode deixar população sem coleta de lixo neste fim de ano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Na última sexta-feira, trabalhadores da limpeza urbana entraram em greve por falta de pagamento do 13º salário por parte da empresa

A população do município de Paulista, Região Metropolitana do Recife, pode ficar sem coleta de lixo entre o Natal e Ano Novo.

A falta de acesso aos serviços básicos de limpeza deve acontecer por causa a uma dívida de R$ 25 milhões da Prefeitura com a empresa I9 Paulista Gestão de Resíduos.

O débito é referente às parcelas de agosto, setembro, outubro e novembro do contrato, que totalizam R$ 13 milhões, somadas à dívida anterior de R$ 12 milhões.

Na última sexta-feira (20), os trabalhadores da limpeza urbana entraram em greve por falta de pagamento do 13º salário por parte da empresa.

As dívidas pode prejudicar a população neste fim de ano, quando o descarte de lixo aumenta com as festividades de Natal e Ano Novo.

O contrato entre a empresa e a Prefeitura de Paulista é uma Parceria-Público-Privada (PPP), sob regulação do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), e tem 25 anos de duração.

A I9 alega que está se esforçando para resolver a situação ainda hoje. A empresa espera que o município regularize logo esta pendência.

Em nota, a Prefeitura de Paulista informou que está em diálogo com a empresa e atenta para que o serviço seja restabelecido integralmente.

Veja o posicionamento da gestão na íntegra:

"A Prefeitura do Paulista esclarece que está em diálogo com a empresa para garantir que a situação seja regularizada o mais rápido possível, assegurando os direitos dos trabalhadores e a continuidade do serviço essencial de limpeza urbana.

Informamos que os profissionais da limpeza urbana entraram em greve na última sexta-feira à noite devido à falta do pagamento do 13.º salário por parte da empresa i9. Estamos atentos para que o trabalho seja restabelecido integralmente e para minimizar os impactos à população."