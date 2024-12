Governo de Pernambuco e Prefeitura do Recife anunciam novas unidades habitacionais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), e o prefeito do Recife, João Campos (PSB), encerraram o ano de 2024 com anúncios no setor de habitação popular, consolidando parcerias com o governo federal para a construção de novas unidades habitacionais no Estado e na capital.

Iniciativas do Governo de Pernambuco

Na segunda-feira (30), Raquel anunciou a construção de 392 unidades habitacionais nos municípios de Ipojuca e Gravatá, por meio do programa estadual Morar Bem Pernambuco, em parceria com o Minha Casa Minha Vida. O investimento total será de R$ 64,5 milhões, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e Fundo de Desenvolvimento Social (FDS).

"Assinamos hoje os contratos de dois grandes residenciais em Gravatá e em Ipojuca, por meio do programa estadual Morar Bem Pernambuco, do federal Minha Casa Minha Vida, e das prefeituras que doaram terrenos e dão o apoio para que os investimentos possam ser realizados com a maior brevidade possível", destacou a governadora.

Os empreendimentos incluem o Residencial Jaime Lins, em Ipojuca, com 288 unidades habitacionais, e o Residencial Riacho do Mel II, em Gravatá, com 104 unidades. Além disso, também haverá isenção de prestações para beneficiários do Minha Casa Minha Vida dentro do Morar Bem Pernambuco.

Ações da Prefeitura do Recife

Na capital pernambucana, João Campos também firmou novos contratos com o governo federal para a construção de 1.336 unidades habitacionais em seis empreendimentos distribuídos pela cidade. O investimento totaliza R$ 227 milhões, garantido pelo programa Minha Casa Minha Vida.

“Fechando o ano com notícia boa, porque assinamos estes seis contratos que garantem 1.336 unidades habitacionais e mais de R$ 227 milhões de investimentos”, afirmou.

Os habitacionais incluem empreendimentos como o Vila Aeronáutica I e II, na Boa Viagem, e o Caranguejo Tabaiares, na Ilha do Retiro. Todos os projetos contemplam soluções sustentáveis, como energia solar e reuso de água, além de critérios de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Impactos

As iniciativas anunciadas visam reduzir o déficit habitacional, garantindo moradia e infraestrutura para milhares de pernambucanos.

Desde 2021, a Prefeitura do Recife viabilizou 4.771 unidades habitacionais e implementou obras de urbanização social, enquanto o Governo de Pernambuco ampliou o alcance do Morar Bem Pernambuco.