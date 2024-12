Raquel Lyra e João Campos articulam com PT e PV de olho em 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Olhando para a próxima eleição, governadora do estado e prefeito do Recife podem fazer jogada que beneficiaria o PT na Câmara Municipal

O Partido Verde é objeto de disputa entre a governadora Raquel Lyra (PSDB) e o prefeito do Recife João Campos (PSB) numa jogada que tem como objetivo buscar o apoio do Partido dos Trabalhadores em 2026.

Nos bastidores, o que se escuta é que tanto Raquel quanto João estariam interessados em puxar um vereador da capital filiado ao PV para seus respectivos quadros, com o objetivo de abrir espaço para o PT na Câmara Municipal.

Isso aconteceria porque o vereador Osmar Ricardo (PT), que não se reelegeu em outubro passado, é o primeiro suplente da federação e assumiria o mandato no Legislativo municipal caso um representante do PV deixasse a Casa de José Mariano.

Para o PT, o saldo seria positivo, já que o partido voltaria a ter uma bancada com três parlamentares na Câmara, somando Osmar a Liana Cirne e Kari Santos. Para o PV, também seria conveniente ampliar os espaços no Executivo. Ficaria bom para todo mundo.

Os nomes do PV disponíveis para essa escolha são o reeleito Marco Aurélio Filho e a estreante Flávia de Nadegi, filha da prefeita de Camaragibe, Nadegi Queiroz. A pasta que eles poderiam ocupar nas gestões ainda é um mistério.

O PV, como se sabe, ingressou no governo Raquel Lyra (PSDB) em agosto, quando indicou Yanne Teles para a secretaria da Criança e Juventude.

O diretório municipal do PV, porém, liderado pelo vereador Marco Aurélio Filho, garantiu fidelidade a João Campos. Mas vale lembrar que aquele era momento de campanha eleitoral e o PV, em federação com o PT e PCdoB, tinha que seguir a convenção partidária que decidiu pelo apoio à reeleição de Campos.

Já o prefeito, embora tenha preterido o PT para sua vice na eleição passada, parece não querer se distanciar da legenda, especialmente porque precisará convencer o partido a não apresentar candidatura própria ao governo do estado em 2026. E ter o PT no palanque é melhor do que na oposição.

A gestão estadual, por sua vez, vem se aproximando do PT e já colocou um filiado ao partido num cargo de direção. O estado também conta com apoio público do deputado estadual João Paulo, grande cacique petista.

"Especulação"

Em entrevista à Rádio Jornal, nesta terça (24), o senador Humberto Costa, uma das maiores lideranças petistas do estado, disse não ter conhecimento da negociação.

"Nem uma coisa nem outra chegaram a mim, embora sem dúvida seja positivo para o PT reconstruir sua bancada de três vereadores. Mas não ouvi falar nem fui procurado em relação a isso", contou o senador, desacreditando que esse movimento tenha partido da governadora Raquel Lyra.

"Não faria muito sentido a governadora tirar um vereador para permitir que outro vereador assuma no Recife, não teria muita lógica. Acredito que é mais especulação", completou.

Procurado pela reportagem, o presidente do PV em Pernambuco, deputado federal Clodoaldo Magalhães, afirmou que por ora não falará sobre o assunto.

O prefeito do Recife começou a revelar seu secretariado para o segundo mandato em publicações nas redes sociais, mas até então nenhum nome do PV apareceu na lista. Já a governadora Raquel Lyra, se fizer mudanças, deve deixá-las para o início de 2025.