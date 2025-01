OAB-PE: Ingrid Zanella anuncia anuidade zero para os jovens advogados de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A iniciativa é a primeira a ser implementada no Brasil e deve beneficiar mais de 10 mil jovens advogados em Pernambuco; confira

A presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE), Ingrid Zanella, anunciou nesta terça-feira (7) a implementação da anuidade zero para os jovens advogados e advogadas do Estado, com até cinco anos de formados. A medida começa a vigorar a partir de hoje.

De acordo com a instituição, a decisão foi tomada após a adequação necessária no orçamento da Ordem, garantindo a execução da proposta, que beneficiará mais de 10 mil jovens advogados. Atualmente, a anuidade para os jovens advogados varia de R$ 400 a R$ 720. Essa medida é inédita, e a OAB-PE é a primeira no Brasil a implantá-la.

"Desde a primeira semana de trabalho, nos debruçamos com nossa equipe sobre esse assunto de grande importância para a advocacia pernambucana. Mexemos no orçamento e encontramos a solução que vai atender toda essa parcela da advocacia pernambucana", disse Ingrid Zanella, presidente da OAB-PE.

"Estamos fazendo isso com responsabilidade e compromisso com as contas de nossa instituição. Estamos firmes neste compromisso", completou.

Outras ações

Segundo a presidente da OAB, ainda esta semana será formado um comitê de trabalho sobre a advocacia autônoma, com o intuito de discutir os critérios de elegibilidade para descontos que irão vigorar a partir das próximas anuidades.

Eleições

Ingrid venceu o pleito de 2024 com 47,82% dos votos, totalizando 11.441 eleitores, superando Almir Reis, que obteve 42,53% (10.175 votos), e Fernando Santos Júnior, que alcançou 5,47% (1.308 votos). Ela foi a primeira mulher a conquistar a presidência da OAB-PE em 93 anos.

A advogada foi candidata pela chapa Renovação Experiente e vai suceder Fernando Ribeiro Lins na presidência da OAB-PE.

Quem é Ingrid Zanella?

Ingrid Zanella é advogada atuante na área de Direito Marítimo, Portuário Ambiental e Aduaneiro, presidente da Comissão de Direito Marítimo e Portuário do Conselho Federal da OAB, doutora e mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Ela é professora adjunta de Direito Marítimo, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), professora do programa de pós-graduação em Direito da Faculdade Damas da Instrução Cristã, e professora de especializações no Espírito Santo, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, entre outros estados.

Sua atuação se estende, ainda, à literatura jurídica, como autora de obras jurídicas nas áreas do Direito Civil e Marítimo.

Saiba como acessar o JC Premium