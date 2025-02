Neoenergia realiza retirada de cabos que atravessam o percurso do Galo da Madrugada e Homem da Meia-Noite

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Cabos de telecomunicações estão sendo retirados das ruas por onde o Galo e Homem da Meia-Noite irão passar no Carnaval, visando a segurança no trajeto

A Neoenergia Pernambuco anunciou nesta segunda-feira (3), que deve retirar todos os cabos de telefonia que atravessam o percurso do Galo da Madrugada. A distribuidora informou que já notificou os provedores que utilizam os postes, iniciando a retirada dos cabos e equipamentos irregulares.

A distribuidora de energia afirma que o objetivo é concluir essa retirada dos cabos até o dia 28 de fevereiro, última sexta-feira antes do evento, garantindo a segurança do foliões.

Ruas que serão atingidas

A ação será realizada em 14 ruas do Centro do Recife. Confira quais são:

Travessa do Forte

Forte das Cinco Pontas

Praça Sérgio Loreto

Avenida Sul

Rua Saturnino de Brito

Avenida Guararapes

Rua do Sol

Praça da República

Rua do Imperador

“Vamos desativar 25 travessias, que são aqueles fios que passam de um lado para o outro da via. Já excluímos todas as travessias de energia elétrica há alguns carnavais, mas as de telecomunicações permaneceram. Neste ano, vamos retirar todos os fios que possam ter contato com artistas ou trios durante a festa”, afirmou o gerente operacional, Fábio Barros.

Além disso, o Recife antigo também passa por atualização com a Neoenergia, como limpeza dos postes e a retirada de cabos de telecomunicações irregulares. O objetivo também é garantir a segurança dos milhões de foliões que devem chegar ao Recife para as festividades.

Olinda

A cidade vizinha à Capital também passa por ordenamento para o Carnaval. O intuito é garantir a segurança da população durante o percurso do bloco Homem da Meia-Noite, tradição em Olinda. A ação teve início na última semana e deve seguir até 21 de fevereiro.

O serviço atende as principais vias do percurso, incluindo elas:

Estrada do Bom Sucesso

Praça do Seplama

Largo do Amparo

Rua do Amparo

Quatro Cantos

Rua 13 de Maio

Rua da Boa Hora

Avenida Joaquim Nabuco

Rua Severino José Ramalho

Rua Cândida Luísa

Praça Conselheiro Miguel Canuto

Rua Guadalupe

Essas medidas de retirada dos cabos nos principais percursos carnavalescos visa mais segurança para a população local e turistas, além de trazer um cenário mais agradável para a festa.