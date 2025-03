Simepe elege chapa liderada por mulheres para presidência e vice-presidência

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na última segunda-feira (17), os médicos e médicas de Pernambuco escolheram a chapa "União, Juventude e Experiência" para comandar o Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe).

A chapa, liderada pela médica Carol Tabosa como presidente e Jamilly Leite como vice, obteve 60,07% dos votos válidos para a diretoria executiva e 59,97% para o conselho fiscal.

Representatividade e integração regional

A vitória de Carol Tabosa também marca a primeira vez que uma médica do Agreste de Pernambuco assume a presidência do Simepe. A chapa é composta por 142 profissionais de saúde de diferentes regiões do estado, reforçando a integração e a diversidade dentro do sindicato.

A eleição, realizada de forma online, contou com a participação de médicos associados adimplentes de todo o estado. O resultado reflete um avanço na representatividade da categoria e destaca a importância da pluralidade de vozes na gestão do Simepe.