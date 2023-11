João Campos se reúne com bancada federal nesta quarta-feira (8)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), se reunirá com os deputados federais nesta quarta-feira (8).O encontro está previsto para iniciar às 16h, na Câmara dos Deputados. Os deputados Augusto Coutinho (Republicanos) e Carlos Veras (PT) que coordenam a bancada pernambucana no Congresso Nacional explicam que o objetivo do encontro é a apresentação as ações orçamentárias prioritárias do município para de 2024.

Augusto Coutinho, explicou ainda, que ainda neste mês a bancada se reunirá com instituições de ensino e de saúde para avaliar a aplicação de investimentos do governo federal.

"Existem muitos projetos estruturais importantes para Pernambuco e nós precisamos ouvir", destacou o parlamentar.

O deputado Carlos Veras, explicou que o Recife é uma cidade importante sendo uma ponte canalizadora de desenvolvimento para Pernambuco e para o nordeste.

"O prefeito João Campos deve nos apresentar uma lista de prioridades e nós vamos nos mobilizar para atendê-las via emendas de Bancada. Essa é a tradição da Bancada de Pernambuco, que sempre atua em favor da população recifense e dos demais municípios pernambucanos", explicou Veras.

Raquel Lyra

No último dia 25 a governadora Raquel Lyra (PSDB) se reuniu com os senadores, ministros e deputados federais pernambucanos. O encontro teve o mesmo objetivo que esse que ocorrerá com João Campos. A gestora apresentou alguns projetos prioritários para o Estado, como a Ferrovia Transnordestina, a Adutora do Agreste e restauração de estradas.

Dos 25 deputados federais 21 participaram da reunião, os senadores Teresa Leitão (PT), Humberto Costa (PT) e Fernando Dueire (MDB), estiveram presentes. Além disso, os ministros José Múcio Monteiro (Defesa), André de Paula (Pesca e Aquicultura) e Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), estavam no encontro.