"Uma verdadeira joia da cultura brasileira", disse Teresa Leitão sobre o forró em relatório

A lei foi sancionada em cerimônia no Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou em cerimonia no Palácio do Planalto, a lei que reconhece o forró como manifestação da cultura nacional a ação foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (8). O projeto de lei é de autoria do deputado Zé Neto (PT-BA) e foi relatado pela senadora pernambucana Teresa Leitão (PT). O reconhecimento simboliza bastante para o país, mas ainda mais para nordeste onde o ritmo é predominante em festas populares.

A senadora que afirma ter uma grande admiração pelo ritmo comemorou a conquista. “A aprovação do forró como manifestação cultural brasileira é o reconhecimento de uma das mais ricas expressões culturais do nordeste, que desta forma se preserva e se fortalece”.

Lula é pernambucano e assim como Teresa tem um apreço especial pelo tipo musical. Já é a segunda vez que o presidente rende homenagem oficial ao forró. No dia 6 de setembro de 2005, no seu segundo mandato, ele sancionou a Lei nº 11.176, tornando o dia 13 de dezembro como Dia Nacional do Forró, fazendo referência ao nascimento do músico, compositor e cantor Luiz Gonzaga nascido em 13 de dezembro de 1912 no município sertanejo de Exu, em Pernambuco.

Também participaram da solenidade a ministra da Cultura, Margareth Menezes e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Um projeto que reconhece o Carnaval de Pernambuco como manifestação da cultura nacional segue em tramitação no Congresso Nacional.

Relatório

No relatório a senadora afirmou que a "expressão artística desempenha um papel fundamental na preservação e celebração da diversidade cultural do país, sendo uma verdadeira joia da cultura brasileira. Com sua mistura única de ritmos, histórias e melodias, o forró conquistou corações no Brasil e mundo afora”.

Além disso a petista enalteceu o ritmo relembrando diversos artista como Luiz Gonzaga, Genival Lacerda, Dominguinhos, Sivuca, Jackson do Pandeiro, Marinês, Gilberto Gil, Alceu Valença e Elba Ramalho.

Patrimônio Cultural imaterial do Brasil

Em dezembro de 2021 o ritmo foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A determinação ocorreu em uma reunião extraordinária do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do Iphan. O Instituto considerou o ritmo como supergênero, pois os estilos como o baião, o xote, o xaxado, o chamego, o miudinho, a quadrilha e o arrasta-pé, estão ligados ao forró.

Para ser considerado patrimônio imaterial precisa englobar expressões culturais que podem ser designadas pelas festas, saberes, as formas de expressão, músicas, costumes, celebrações, danças populares, lendas e outras tradições.

Com informações da Agência Senado