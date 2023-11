Mendonça Filho é escolhido para relatoria de projeto que prevê alterações no Novo Ensino Médio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O deputado Mendonça Filho (União), foi escolhido na noite da terça-feira(7) para ser relator do Projeto de Lei nº 5230 que prevê alterações no Novo Ensino Médio, idealizado por ele enquanto ministro da Educação, em 2016. O PL está tramitando na Câmara dos deputados e é defendido pelo Governo do PT e pela base governista na Casa. O objetivo é que mudanças significativas sejam feitas no Novo Ensino Médio, que ainda seguem em implantação no Brasil.

“Seis anos após a sanção do Novo Ensino médio, recebi do presidente Artur Lira, com apoio do meu líder Elmar Nascimento a missão de relatar o projeto de mudanças no Novo Ensino Médio. Agradeço a confiança e reafirmo o compromisso com a educação de qualidade”, destacou Mendonça.

A escolha do deputado ocorreu pela experiência do parlamentar pelos anos de estudos e dedicação sobre a temática. Mendonça, que é ex-ministro da Educação, coordenador do Novo Ensino Médio Na Câmara da Frente Parlamentar Mista Pela Inclusão da Qualidade Na Educação Particular e coordenou este ano um grande Seminário sobre o Ensino Médio para discutir a implementação da política.

Em Julho, como relator do projeto de lei do Ensino Integral, o parlamentar garantiu a aprovação do substitutivo que apresentou ao projeto, prevendo um milhão de novas vagas em tempo integral e o uso de R$3,5 milhões para conectividade nas escolas. “O debate é natural, o Novo Ensino Médio é uma política pública estruturante. O foco é a aprendizagem do aluno, a manutenção dos jovens na escola, além de uma proposta curricular que atenda não apenas as necessidades individuais, mas ofereça oportunidades alinhadas aos principais países do mundo”, destacou o deputado.

Novo Ensino Médio

O modelo de ensino médio que está em vigor é composto de 1.800 horas de carga horária para as quatro áreas de conhecimento: Matemática, linguagens, Ciências da natureza e Ciências Humanas e Sociais e outras 1.200 horas flexíveis reservadas para a formação técnica e profissional.

O novo projeto prevê a obrigatoriedade de 2.400 horas paras o conteúdo comum, contendo 14 disciplinas obrigatórias e 600 horas para outros itinerário e formação técnica.