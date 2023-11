Lula e Humberto debatem crescimento do PT para as eleições de 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), o senador pernambucano, Humberto Costa se reuniram no Palácio do Planalto para tratar sobre o fortalecimento da legada em todo o país focando nas eleições de 2024. Costa é coordenador nacional do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) do partido e garantiu que a meta é ampliar o número de prefeituras e de vereadores filiados ao PT em todo o país.

“O presidente está otimista quanto à eleição do ano que vem. O governo Lula vem avançando a passos largos na reconstrução do Brasil. É claro que isso vai ter repercussão na disputa. Nós temos o maior e melhor cabo eleitoral do Brasil”, disse o senador.

Além disso, na ocasião Humberto a agradecer o empenho do chefe do Palácio do Planalto em incluir na Reforma Tributária, aprovada nesta quarta-feira (8) pelo Senado, a prorrogação dos benefícios fiscais para o setor automotivo no Nordeste e no Centro Oeste até 2032. No primeiro texto da relatoria do projeto da reforma Pernambuco não estava apto a continuar recebendo os aportes, mas após muita articulação com presidente ele solicitou a inclusão no documento.

“O presidente teve um papel muito importante para que a gente conseguisse incluir os incentivos para empresas automotivas na reforma. Os benefícios vão assegurar empregos e ajudar o nosso estado a avançar”, afirmou.

Lula em Pernambuco

O senador destacou que Lula planeja cumprir agenda em Pernambuco assim que for possível.

“Lula está com todo gás e falou que quer muito percorrer todo o Brasil. Nosso estado, claro, está entre as prioridades. Ele tem um carinho enorme pelos pernambucanos”, afirmou.

Após o encontro, Humberto participou, junto com o presidente, a governadora Raquel Lyra (PSDB), ministros e a bancada de Pernambuco da assinatura da Ordem de Serviço da duplicação da BR-423, cujas obras começarão pelo trecho São Caetano-Lajedo, orçado em R$ 330,3 milhões.