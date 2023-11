Deputados estaduais participam de conferência da Unale

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Iniciou nesta quarta-feira (8) a 26ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), em Fortaleza no Ceára. O evento acontece até a sexta-feira (10) sob comando do presidente da entidade, o deputado pernambucano, Diogo Moraes (PSB). "As Prerrogativas do Parlamento Estadual" é temática abordada no encontro que reúne parlamentares de todo Brasil e de outros países da América Latina.

"Escolhemos esse tema por achar oportuno no momento em que estamos vivendo a gente discutir o aumento das nossas competências. Hoje é uma enorme dificuldade de legislar em algumas matérias que são específicas de cada região, de cada estado, e nós estamos discutindo justamente essa possibilidade do aumento das nossas competências, já vista, nós temos em curso aí um projeto para emenda da Constituição tratando desse tema, tratando dessa situação. Dentro da conferência da UNALI, nós vamos estar discutindo justamente a confecção e crescimento da Constituição para aumentações prerrogativas. Os parlamentos estaduais não podem ficar à margem de discussões que são de extrema importância para a sociedade", disse Diogo Moraes.

O parlamentar destacou que a busca pelo fortalecimento dos parlamentos estaduais é o objetivo central da Unale que deseja abrir as discussões tanto a nível estadual, como também a nível nacional, no Congresso Nacional.

"Há uma mobilização nacional dos deputados estaduais que estão chegando aqui em Fortaleza. Nós vimos o crescimento comparado à última conferência e essa justamente por tratar de um tema tão sensível a todas as Assembleias. O engajamento e a chegada desses parlamentares aqui mostra que a Unale acertou no nosso tema principal", explicou.

Alepe

O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Álvaro Porto (PSDB), está participando do evento e discursou em nome todos os gestores de Assembleias Brasileiras mencionou que faz do diálogo o “motor” da Casa Legislativa, seja entre os deputados, servidores e com os outros poderes.

“Nesta construção, todos os atores têm tido liberdade para externar seus posicionamentos e todas as vozes são igualmente consideradas. Como resultado deste entendimento, a soberania da Assembleia, ganhou corpo e a independência da Casa, algo sempre buscado, foi fortalecida e vem sendo consolidada cotidianamente”, disse.

Porto também falou sobre a independência da Casa Joaquim Nabuco.

“A afirmação da autonomia que temos hoje na Alepe é, portanto, resultado da soma de esforços de cada um dos deputados e deputadas. Em última instância, trata-se de uma conquista coletiva", explicou.

Doriel Barros (PT), está presente na Conferência e destacou que está sendo muito produtivo, pois o evento aborda política, economia, empreendedorismo, sustentabilidade, segurança, turismo, saúde, educação, novas tecnologias e outros temas de relevância.

“É muito importante estar presente no maior encontro de parlamentares da América Latina, debatendo as Prerrogativas do Parlamento Estadual e levantando as principais questões do cenário estadual e nacional. Levaremos na bagagem mais conhecimento, que certamente irá nos ajudar bastante no exercício do nosso mandato e no fortalecimento do parlamento”, disse o deputado.

Deputadas

A deputada Débora Almeida (PSDB) está representando a bancada feminina da Alepe no evento. A tucana é a única deputada estadual de Pernambuco que participa do encontro.

"Participar da Conferência Nacional da UNALE é uma oportunidade de debater questões do cenário estadual e nacional vários pontos. Esse é um ambiente democrático que tem como objetivo ajudar no crescimento do País e da nossa sociedade, principalmente com a troca de experiências entre parlamentares dos mais variados locais do Brasil", destacou.

Confira outros deputados pernambucanos presentes no evento: Gustavo Gouveia (Solidariedade), Waldemar Borges (PSB), Sileno Guedes (PSB), Joel da Harpa (PL), João Paulo Costa (PCdoB), Renato Antunes (PL), João de Nadegi (PV), Eriberto Filho (PSB), Aglailson Victor(PSB), Edson Vieira (União), Fabrizio Ferraz (Solidariedade), France Hacker (PSB), Henrique Queiroz Filho (PP), Joãozinho Tenório (Patriota), Claudiano Martins Filho (PP), José Patriota (PSB), Luciano Duque (Solidariedade), Coronel Alberto Feitosa (PL) e Mário Ricardo (Republicanos).