Alepe deve definir nova Mesa Diretora para o biênio 25/26 nesta terça (14)

A emenda constitucional que antecipou o pleito foi aprovada na última terça-feira (7) com 41 votos

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) antecipou para esta terça-feira (14), às 11h, a eleição para definir a nova Mesa Diretora referente ao biênio (2025-2026). Na última terça-feira (7) a Casa aprovou com 41 votos a emenda constitucional, de autoria do deputado João de Nadegi (PV), que antecipou a votação. A movimentação ocorreu de maneira silenciosa na Assembleia, e a pauta só foi divulgada no momento que seria votada.

Com a alteração, o pleito poderia ocorrer entre novembro de 2023 até o dia 1º de fevereiro de 2025, porém já foi confirmado para esta terça-feira.



Atualmente, a mesa diretora da Alepe é composta por Álvaro Porto (PSDB) como presidente, Aglailson Victor (PSB) e Francismar (PSB) como 1º e 2º vice respectivamente. O 1º secretário da Casa, o deputado Gustavo Gouveia (Solidariedade); 2º, o Pastor Cleiton Collins; o 3º lugar é ocupado por Socorro Pimentel (União), e o último por Joel da Harpa (PL).

MOVIMENTAÇÕES DA ALEPE PARA BLINDAR INTERFERÊNCIAS DO ESTADO



Diante de diversas divergências entre o governo estadual e a Casa Legislativa em episódios recentes, como os vetos da gestora Raquel Lyra (PSDB) à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que foram derrubados na Alepe, de acordo com os parlamentares por falta de dialogo, a cientista política Priscila Lapa destacou a antecipação do pleito como uma tentativa de "blindar qualquer tipo de interferência do Executivo".

"Uma Assembleia independente de governo ou oposição, construindo-se blindando para qualquer tipo de revés político que possa tentar vir a acontecer, por exemplo, a partir da correlação de forças que pode se estabelecer com as eleições municipais do ano que vem. Toda vez que vai começar um ciclo eleitoral, existe a expectativa em quanto isso vai interferir nessa correlação de forças", analisou.

Lapa ainda disse que vê a movimentação como um recado que a Alepe pretende passar de "não aceitar intromissões no pleito da a mesa diretora". "É um recado de empoderamento e de fortalecimento dessa visão mas corporativista da Assembleia sem sombra de dúvida", avaliou.

DISPUTA ACIRRADA



Segundo informações de uma fonte em reserva, o atual presidente tem muitas chances de se reeleger para o próximo biênio, pois o estilo de gestão de Porto tem sido bem aceito entre os parlamentares. Porém o lugar do primeiro secretário está em jogo, visto que alguns deputados afirmam não serem condizentes com determinados posicionamentos de Gouveia.

Nos bastidores, aponta-se que a primeira secretaria será disputada entre Gustavo Gouveia e Aglailson Vitor (PSB), que é atualmente o 1º vice-presidente. Já Francismar Pontes (PSB), que é 2º vice, busca ser o primeiro, e Fabrizio Ferraz (Solidariedade) almeja o cargo de Pontes.



Kaio Maniçoba (PP) também é um nome cogitado para concorrer a 1º secretário, mas por outro lado deixa dúvidas, já que o Pastor Cleiton Collins (PP), que ocupa a 2ª secretaria, não pode se reeleger e está pedindo votos para Kaio. Para o 4ºcargo na secretaria especula-se que Joel da Harpa (PL) e o Coronel Alberto Feitosa (PL) irão disputar.

Os deputados interessados nos cargos devem protocolar as candidaturas até as 9h desta terça-feira (14).