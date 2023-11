Tribunal de Contas do Estado altera pontos de fiscalização dos municípios a partir de 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

As mudanças buscam otimizar as atividades de fiscalização em termos de logística e de operação

O Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) anunciou nesta segunda-feira (13) que a partir de janeiro de 2024 haverá algumas mudanças de municípios nas gerências e inspetorias atuais da unidade.

Segundo o presidente do TCE-PE, conselheiro Ranilson Ramos, essa atualização busca otimizar as atividades de fiscalização em termos de logística e de operação.

A decisão foi tomada a partir de uma pesquisa realizada pelo Departamento de Controle Externo Regional do Tribunal. O estudo apontou que a reestruturação nos municípios que fazem parte das gerências e inspetorias irá racionalizar os custos, otimizar os deslocamentos e equilibrar a distribuição dos municípios fiscalizados.



Mudanças nas jurisdições

As alterações nos grupos entram em vigor no dia 1º de janeiro de 2024. Ao todo são previstas 19 mudanças.

Os munícipios que sofrerão modificações nas jurisdições serão: Arcoverde, Barreiros, Bezerros, Buenos Aires, Camutanga, Carpina, Escada, Ferreiros, Garanhuns, Macaparana, Palmares, Petrolina, Rio Formoso, São José da Coroa Grande, Sirinhaém, Surubim, Tamandaré, Timbaúba e Vicência.

Confira a qual grupo cada município responde a partir próximo ano:



I - Gerência Regional Metropolitana Norte (GEMN):

Abreu e Lima, Aliança, Araçoiaba, Buenos Aires, Camutanga, Carpina, Condado, Ferreiros, Goiana, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Itambé, Itapissuma, Itaquitinga, Macaparana, Nazaré da Mata, Olinda, Paudalho, Paulista, Timbaúba, Tracunhaém e Vicência;

II - Gerência Regional Metropolitana Sul (GEMS):

Barreiros, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Chã de Alegria, Escada, Feira Nova, Glória do Goitá, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Lagoa de Itaenga, Moreno, Pombos, Primavera, Rio Formoso, São José da Coroa Grande, São Lourenço da Mata, Sirinhaém, Tamandaré e Vitória de Santo Antão;

III - Inspetoria Regional de Arcoverde (IRAR):

Afogados da Ingazeira, Arcoverde, Betânia, Brejinho, Calumbi, Carnaíba, Carnaubeira da Penha, Custódia, Flores, Floresta, Ibimirim, Iguaracy, Ingazeira, Itapetim, Mirandiba, Quixaba, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Terezinha, São José do Belmonte, São José do Egito, Serra Talhada, Sertânia, Solidão, Tabira, Triunfo e Tuparetama;

IV - Inspetoria Regional de Bezerros (IRBE):

Agrestina, Altinho, Barra de Guabiraba, Belo Jardim, Bezerros, Bonito, Cachoeirinha, Calçado, Camocim de São Félix, Caruaru, Chã Grande, Cumaru, Gravatá, Ibirajuba, Jucati, Jupi, Lajedo, Passira, Riacho das Almas, Sairé, Sanharó, São Bento do Una, São Caetano, São Joaquim do Monte e Tacaimbó;

V - Inspetoria Regional de Garanhuns (IRGA):

Águas Belas, Alagoinha, Bom Conselho, Brejão, Buíque, Caetés, Capoeiras, Correntes, Garanhuns, Iati, Inajá, Itaíba, Jatobá, Lagoa do Ouro, Manari, Paranatama, Pedra, Pesqueira, Petrolândia, Poção, Saloá, São João, Tacaratu, Terezinha, Tupanatinga e Venturosa;

VI - Inspetoria Regional de Palmares (IRPA):

Água Preta, Amaraji, Angelim, Belém de Maria, Canhotinho, Catende, Cortês, Cupira, Gameleira, Jaqueira, Joaquim Nabuco, Jurema, Lagoa dos Gatos, Maraial, Palmares, Palmeirina, Panelas, Quipapá, Ribeirão, São Benedito do Sul e Xexéu;

VII - Inspetoria Regional de Petrolina (IRPE):

Afrânio, Araripina, Belém do São Francisco, Bodocó, Cabrobó, Cedro, Dormentes, Exu, Granito, Ipubi, Itacuruba, Lagoa Grande, Moreilândia, Orocó, Ouricuri, Parnamirim, Petrolina, Salgueiro, Santa Cruz, Santa Filomena, Santa Maria da Boa Vista, Serrita, Terra Nova, Trindade e Verdejante;

VIII - Inspetoria Regional de Surubim (IRSU):

Bom Jardim, Brejo da Madre de Deus, Casinhas, Frei Miguelinho, Jataúba, João Alfredo, Lagoa do Carro, Limoeiro, Machados, Orobó, Salgadinho, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Maria do Cambucá, São Vicente Férrer, Surubim, Taquaritinga do Norte, Toritama, Vertente do Lério e Vertentes.

Com informações do TCE-PE