Álvaro Porto é reeleito para presidência da Assembleia Legislativa

O atual presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) Álvaro Porto (PSDB) é reeleito para presidir a Mesa Diretora no segundo biênio da legislatura entre 2025 e 2026. O tucano era o único candidato para o cargo e recebeu 40 votos dos 46 parlamentares que estavam presentes no pleito.

O presidente havia sido eleito para o biênio 2023-2024 com 49 votos e declarou que nessa segunda ocasião sente que também foi escolhido por unanimidade.

"Eu queria agradecer a confiança de todos vocês por esse resultado muito importante para a Casa de Joaquim Nabuco. Tenho certeza que o trabalho da presidência vai com a mesma coisa. Álvaro Porto é o mesmo. Álvaro Porto teve os 49 votos da casa, porque para mim eu considero aqui todo mundo igual, essa casa é igual, os 49, quero agradecer aqui aos 48, 49 com o meu. Muito obrigado a vocês e tenho certeza que a confiança depositada em mim vou ter a responsabilidade maior ainda, mas estamos juntos para que cada vez mais cresça a Assembleia Legislativa", disse o tucano após o resultado.

Antes da votação

Antes do início da votação Porto, que é considerado pela maioria dos deputados um bom gestor da Casa, relembrou a união dos parlamentares e a busca por melhorias para o Estado durante seu primeiro ano como presidente.

“Hoje nós temos uma casa unida, uma Casa de trabalho em conjunto. É claro, se tem as discussões, se tem as divergências, mas no final, chega ao consenso. É o fortalecimento do legislativo aqui em Pernambuco”, completou.

O tucano destacou ainda que a antecipação da votação não foi uma forma se blindar do Executivo. “Até hoje, em todos os projetos enviados pelo Governo do Estado, o que foi bom para Pernambuco, o que foi bom para o povo de Pernambuco, foi aprovado nessa Casa”, disse.

Conheça a emenda constitucional que antecipou a votação

No dia 7 de novembro a emenda constitucional, de autoria do deputado João de Nadegi (PV), que previa mudanças na legislação para antecipar as eleições da Mesa Diretora para o segundo biênio da legislatura foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e no mesmo dia em sessão plenária com 41 votos.

Com essa alteração, o pleito poderia ocorrer entre novembro de 2023 até o dia 1º de fevereiro de 2025.

A movimentação ocorreu de maneira silenciosa na Assembleia, e a pauta só foi divulgada no momento que seria votada.