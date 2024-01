 Pré-candidato a prefeito de Jaboatão Guararapes, Elias Gomes se reuniu com Lula em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na última sexta-feira (19) o pré-candidato do PT à Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, Elias Gomes (PT), se reuniu com presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a primeira agenda em Pernambuco do chefe do Palácio do Planalto em 2024.

Os petistas estiveram reunidos em um hotel na Região Metropolitana pouco antes da cerimônia do termo de compromisso da construção da Escola de Sargento das Armas (ESA) em Pernambuco.

Entre os pré-candidatos a prefeito de todo o estado, apenas Elias e João Campos (PSB), que irá disputar a reeleição no Recife, foram recebidos por Lula em um encontro reservado.

CARTA COM PROPOSTAS

Na ocasião, Elias entregou em mãos ao presidente da República uma carta com propostas para o setor da segurança pública e defesa social do país.

Entre as sugestões, a criação de uma conferência municipal no setor, a ser realizada por todos as cidades brasileiras, como forma de inserir os governos locais como protagonistas de um plano nacional integrado de segurança pública e paz social.

LULA REAFIRMA JOABOATÃO DOS GUARARAPES COMO PRIORIDADE DO PARTIDO

Ainda durante a reunião, Lula reafirmou o município do Jaboatão dos Guararapes como uma das prioridades da executiva nacional do Partido dos Trabalhadores para 2024.

Essa máxima tem sido reforçada desde o ato de filiação de Elias ao PT, em setembro de 2023, quando a presidente da legenda, a deputada federal Gleisi Hoffmann, garantiu o irrestrito apoio da sigla ao ex-prefeito Elias Gomes.

"Se restava alguma dúvida, agora ficou claro que o PT pretende tirar a cidade do Jaboatão das mãos do PL e realinhar o desenvolvimento do município a partir de uma parceria exitosa com o Governo Federal", disse o pré-candidato.