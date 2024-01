Qual a data da próxima eleição? Saiba quando serão as Eleições 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Faltam poucos meses para as eleições de 2024 que vão eleger candidatos e candidatas aos cargos de prefeito e vice-prefeito, além de vereadores e vereadoras.

5.568 cidades do país realizam as eleições municipais e mais de 150 milhões de cidadãos são esperados nas urnas para eleger os seus representantes.

QUAL A DATA DA PRÓXIMA ELEIÇÃO?

As eleições municipais de 2024 estão marcadas para dia 6 de outubro.

ELEIÇÕES 2024: QUANDO SERÁ O SEGUNDO TURNO?

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), um eventual segundo turno das eleições municipais podem acontecer no último domingo do mês (dia 27), nas cidades com mais de 200 mil eleitores em que a candidata ou candidato mais votado à Prefeitura não tenha atingido a maioria absoluta, ou seja, metade mais um dos votos validados (excluindo brancos e nulos).