"O PT não tem pressa", diz Carlos Veras sobre vice para a chapa de João Campos

Após o ex-prefeito do Recife e atual deputado estadual João Paulo Lima (PT), divulgar os nomes do deputado federal Carlos Veras (PT), da vereadora Liana Cirne (PT) e do médico Morzat, como sugestões do Partido dos Trabalhadores em Pernambuco para ocupar a vaga de vice na chapa de João Campos (PSB) para o pleito de 2024, a reportagem do Jornal do Commercio procurou Veras para saber o posicionamento do político.

As informações foram passadas por João Paulo em 5 de janeiro, quando ele também destacou que não tinha o nome colocado para "absolutamente nada".

CARLOS VERAS DIZ SE SENTIR FELIZ COM A ESCOLHA

"Eu, como deputado federal, eu fico muito feliz de ser lembrado pelo meu partido. Das lideranças, como o João Paulo, como o senador Humberto Costa, tantas outras lideranças, que se lembraram e que colocam o meu nome como uma opção para esse projeto no Recife", disse o deputado.

Veras acredita que o nome dele ter sido colocado pelo partido é o reconhecimento do trabalho que ele executa.

"Isso é fruto da atuação do nosso mandato. O reconhecimento de um trabalho coletivo que o mandato tem feito. Então, eu recebo com muita honra, com muita gratidão essa indicação com todo o respeito e aos outros competidores que estão também, que são lembrados, como o Liana, como Mozart, que são muito importantes, que podem ocupar essa função", afirmou.

O político ainda deixou claro que está a disposição se for o escolhido de Lula.

'O PT NÃO TEM PRESSA', DIZ VERAS SOBRE A ESCOLHA DEFINITIVA

Sobre a divulgação se os nomes que o PT vai indicar definitivamente Veras explicou que ainda está em discursão, não apenas no diretório estadual, mas no partido de uma maneira geral.

"O PT não tem pressa, o PT vai colocar um calendário, escuta o Diretório Municipal, o Diretório Estadual, o GT Nacional, que é coordenado pelo senador Humberto Costa, a Direção Nacional, o presidente Lula. O estado de Pernambuco ainda não foi discutido, o Brasil também não foi, é um conjunto dos partidos discutindo, fazendo esse debate, para fazer isso bem, bem debatido, bem construído, para que a possamos construir as estratégias políticas", pontou.

ATUAÇÃO NAS ELEIÇÕES 2024

Carlos Veras explicou que independente de seu nome ser escolhido por João Campos vai estar "ajudando dentro do partido, para o PT fique na majoritária".

Para ele o pleito deste ano deve ser bastante polarizado visto que existem disputas da esquerda e direita, no Recife, em Jaboatão dos Guararapes e em outras cidades da Região Metropolitana.

"Vamos trabalhar para saímos vitoriosos em todas as cidades que estivermos disputando. Porque uma coisa é você disputar no campo das ideias, outra coisa é você disputar com aqueles que flertam uma ditadura com o fascismo, com a intolerância, a política da negação, tudo mais", pontuou o parlamentar se referindo aos pré-candidatos apoiados pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL).

PT NA CHAPA DE JOÃO CAMPOS

O partido dos trabalhadores busca pela vaga de vice na chapa de João Campos, porém até o momento o prefeito do Recife não sinalizou sua escolha. Porém proximidade com o presidente Lula pode simbolizar uma adesão do PT na chapa do PSB.

Com o objetivo de seguir a aliança nacional do partidos, quem tem o Chefe do Palácio do Planalto do Partido dos Trabalhadores e o vice-presidente Geraldo Alckmin do PSB na mesma chapa, a legenda tenta seguir o modelo no Recife.