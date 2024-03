Prefeita de Igarassu se filia ao PSDB para concorrer à reeleição pela legenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No dia seguinte após o evento realizado pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), em Pernambuco, para promover a sigla para as eleições municipais de 2024, a prefeita de Igarassu, Elcione Ramos, se filiou a sigla.

Segundo a assessoria do PSDB-PE, a gestora e pré-candidata à reeleição traz um grande peso ao time e terá grande atenção do partido para o pleito. A gestora municipal tem uma articulação com a governadora Raquel Lyra, desde o apoio à tucana em 2022, por isso a legenda afirma dar total apoio a Elcione.

“Quero reforçar aqui o meu compromisso com Pernambuco e com Igarassu. Tenho certeza que o partido já começou essa eleição grande, com a governadora Raquel Lyra, e vai crescer ainda mais. Não tenho dúvida de que faremos uma grande campanha junto ao presidente Fred Loyo e todo o time tucano", destacou Elcione.

O presidente do diretório estadual do PSDB afirmou receber a nova filiada com prazer.

“Não tenho dúvidas de que a reeleição em Igarassu é uma das nossas maiores prioridades, não só na Região Metropolitana, mas em todo o Estado", afirmou Fred Loyo.