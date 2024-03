Irmão de Eduardo Campos vai disputar eleições de Olinda como vice em chapa do PP

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Antônio Campos era pré-candidato a prefeito do PRTB em Olinda

O advogado Antônio Campos (PRTB), irmão do ex-governador Eduardo Campos, anunciou, nesta terça-feira (19), que não irá concorrer à prefeitura de Olinda no pleito de 2024.

No comunicado divulgado através do Instagram ele informou que irá apoiar o pré-candidato do PP, o atual vice-prefeito do município, Márcio Botelho. Além disso, ele infomrou que será o vice na chapa de Botelho.

"Em reuniões com o Partido Progressista- PP, liderado pelo deputado federal Eduardo da Fonte, e Márcio Botelho pré-candidato a prefeito de Olinda, decidimos integrar a chapa majoritária, em Olinda, como pré-candidato à vice-prefeito, permanecendo no PRTB, que inclusive teve sua provisória renovada para 2024, numa coligação com o PP", diz o comunicado publicado por Campos.

Confira a carta de Antônio Campos na íntegra

"Coragem para mudar Olinda

Olinda merece viver melhor. Tenho dito e escrito esta frase ao longo do tempo. Mais do que um slogan, é uma convicção profunda, uma profissão de fé.

O educador Paulo Freire, em Pedagogia da Esperança, afirmou que a tolerância é “a virtude revolucionária que consiste na convivência com os diferentes para que se possa melhor lutar contra os antagônicos”.

Meu amor por Olinda é maior que meu projeto pessoal, a prova disto é essa união, em que demonstro minha coragem em unir forças políticas para proporcionar aos olindenses uma esperança de mudança para uma cidade melhor.

Tal aliança é uma aliança política, programática e eleitoral para fazer as mudanças que Olinda requer. Os meus compromissos com as linhas programáticas de Olinda Merece Viver Melhor permanecem e também tem o apoio da coligação ora formada.

A arte de fazer alianças faz parte da política e não abri mão das minhas convicções e acho que é juntando forças, em torno de convergências, que poderemos criar um arco de aliança capaz de ampliar as forças políticas e eleitorais que farão a mudança acontecer em Olinda".