Prefeito de Gravatá disputará reeleição pelo Avante

Joselito Gomes da Silva, conhecido como Padre Joselito, conquistou seu primeiro mandato em Gravatá, no Agreste pernambucano, nas eleições de 2020 pelo PSB e no pleito de 2024 tentará a reeleição pelo Avante.

Segundo o novo partido do político, Padre Joselito representa uma importante conquista para a legenda.

“É uma honra e motivo de felicidade contar com a competência do Padre Joselito, cuja gestão já entrou para a história de Gravatá. Ele receberá o nosso apoio incondicional e toda a estrutura necessária para obter sucesso no seu projeto de reeleição", ressaltou o presidente estadual do Avante, Sebastião Oliveira.

Já totalmente ambientado na nova casa, Padre Joselito falou sobre a sua decisão.

“O Avante é um partido sólido, moderno e que sabe onde quer chegar. Estamos totalmente alinhados. Ser uma das 13 legendas que atingiram a cláusula de barreira sinaliza a sua importância no cenário político nacional. Em Pernambuco, o trabalho exercido pelo presidente Sebastião Oliveira, que sempre me acolheu muito bem, destaca-se. A nossa parceria já rendeu inúmeros frutos importantes para Gravatá, e está cada vez mais fortalecida”, disse.

Conheça Joselito

Padre Joselito renunciou o sacerdócio em 2015, após 29 anos de atividades religiosas. Deixando de ser padre ele se casou com Viviane e teve três filhos Fernanda, Luiz e Luiza. Em 2020, ele foi eleito prefeito de Gravatá.