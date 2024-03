Avante terá concorrente pela prefeitura de Ipojuca

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Avante filiou o vereador Paulo Alves de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), para concorrer pela prefeitura do município nas eleições deste ano. No pleito de 2020 ele foi vereador mais votado da cidade.

O presidente estadual do partido Sebastião Oliveira, deu o aval para o político para lançar a sua pré-candidatura a prefeito.

"Paulo Alves tem muito a acrescentar com a sua trajetória. Ipojuca é uma das principais cidades pernambucanas e passa a ser uma das prioridades do Avante. Além da sua competência, popularidade e experiência política, ele reforça nosso compromisso em eleger líderes que enxerguem quais são os principais desafios a serem vencidos e as verdadeiras transformações que o povo precisa. Apoio e estrutura não lhe faltarão”, ressaltou Oliveira.

O pré-candidato disse que ira beber da fonte do Avante

Paulo Alves destacou que a ida para Avante foi crucial para sua jornada.

"Conheço o modelo de gestão vitorioso dos prefeitos do partido e beberei nessas fontes. Vamos juntar a competência e a experiência para mudar a vida da população de Ipojuca. Sinto-me em casa e com muita disposição para trabalhar”, afirmou o pré-candidato.

Nas redes sociais o vereador publicou:

"Meus amigos, que dia especial. Completo mais um ano de vida, recebi diversas mensagens de carinho e apoio; sou muito grato a cada um de vocês.

Hoje também foi um dia que marca um tempo novo. Nosso projeto está ainda mais forte. Com muita alegria que estamos chegando ao Avante, liderado por um dos políticos mais atuantes de Pernambuco, Sebastião Oliveira.

Juntos e juntos com o povo, começaremos a escrever uma nova história em nossa cidade. A nossa luta é por IPOJUCA e para o POVO DE IPOJUCA."