Rede diz que não reconhece o nome Dani Portela como pré-candidata da Federação e reafirma pré-candidatura de Túlio Gadelha 

A escolha do nome que representará a Federação na disputa pela prefeitura do Recife tem sido bastante conturbada entre as siglas

Após Dani Portela (PSOL) anunciar na tarde desta sexta-feira (3) que a Federação PSOL/ Rede aprovou, por consenso, seu nome como a pré-candidata à prefeitura do Recife para o pleito 2024, o diretório estadual da reiterou que a pré-candidatura do deputado federal Túlio Gadêlha está posta nas instâncias cabíveis do partido e da Federação.

A declaração da Rede ocorreu através de uma nota, ainda na sexta-feira.

No texto a sigla afirma respeitar a trajetória de Dani Portela, mas não reconhece "a escolha de seu nome como candidata da Federação REDE/PSOL no Recife".

"Uma vez que o prazo para a realização das convenções partidárias ainda não teve início e, até lá, esse debate ainda seguirá nas instâncias competentes de acordo com as normativas internas", diz a nota.

Confira nota da Rede na íntegra:

"A REDE Sustentabilidade Pernambuco reitera que a pré-candidatura do deputado federal Túlio Gadêlha à prefeitura do Recife está posta nas instâncias cabíveis do partido e da Federação REDE/PSOL.

Continuamos as nossas discussões sobre um projeto sustentável para o Recife, a partir de uma construção coletiva com movimentos sociais, comunidades, lideranças da sociedade civil e especialistas.

Reforçamos o nosso respeito à história e luta da deputada estadual Dani Portela, mas não reconhecemos a escolha de seu nome como candidata da Federação REDE/PSOL no Recife, uma vez que o prazo para a realização das convenções partidárias ainda não teve início e, até lá, esse debate ainda seguirá nas instâncias competentes de acordo com as normativas internas.

Esse é um diálogo que deve ser feito nacionalmente, ouvindo os filiados, lideranças, membros da federação, movimentos de base e observando a tática eleitoral da federação.

A REDE Sustentabilidade, aguardará o prazo legal, estabelecido pela Justiça Eleitoral, a que todos os partidos têm direito, para definição das candidaturas majoritárias."