Federação PSOL/Rede escolhe Dani Portela como pré-candidata à prefeita do Recife

A federação PSOL/ Rede aprovou, nesta sexta-feira (3), o nome da deputada estadual Dani Portela (PSOL) como a pré-candidata grupo à prefeitura do Recife para o pleito 2024.

A postulação da deputada obteve os 5 votos da composição do Diretório Municipal da Federação. A decisão da instância municipal tem a prerrogativa para a escolha do nome que compõe a chapa da federação na disputa.

Para a presidenta municipal da federação, Luiza Carolina, a definição cumpriu todas as etapas dos ritos internos definidos pelo seu estatuto nacional.

“Encerramos esse processo com a tranquilidade de termos esgotado todos os debates internamente. Analisamos as propostas apresentadas e decidimos pelo projeto que representa as nossas lutas”, afirma Luiza.

Conflito partidário

A federação contava com duas supostas pré-candidaturas a de Dani Portela pelo PSOL e a Túlio Gadelha pela Rede. Entretanto, enquanto federação o grupo deveria definir apenas uma pré-candidatura.

Na época em que a pré-candidatura de Gadelha foi lançada existia um conflito entre a fundadora do Rede Sustentabilidade e ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a atual presidente da legenda, Heloísa Helena.

Marina escolheu o deputado federal para disputar o pleito no Recife, mas Heloísa defendia que a sigla deveria apoiar a pré-candidatura de Dani Portela pelo PSOL.

A decisão final deveria ser tomada pelo diretório da federação no Recife, como ocorreu nesta sexta-feira.

Heloisa Helena visitou o Recife

Na última terça-feira (30), Heloisa Helena veio ao Recife para se reunir com o diretório municipal da Federação PSOL/ Rede.

Durante o encontro, ela reafirmou a autonomia da instância para a decisão sobre a chapa que representa o conjunto dos partidos.

Dani Portela define o momento como de estudo para criação de propostas

Para a deputada Dani Portela, esse é o momento para pensar nas propostas para a cidade, construindo um programa de governo com ampla escuta da população.

“Vamos iniciar uma série de plenárias temáticas para discutir com os movimentos sociais, universidades, organizações, os principais desafios do Recife e elaborar conjuntamente as nossas propostas de políticas públicas. Esse fazer coletivo é que move essa pré-candidatura, que nunca foi só minha, mas de todo um campo político da nossa cidade”, finalizou a pré-candidata.