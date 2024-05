Raquel Lyra anuncia construção de habitacional no antigo prédio da vice-governadoria

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O projeto será realizado no terreno do tradicional Edifício Frei Caneca, contemplando 48 famílias no bairro de Santo Amaro

A governadora Raquel Lyra anunciou, nesta terça-feira (7), a construção de um habitacional de interesse social no terreno do tradicional Edifício Frei Caneca, onde funcionava a vice-governadoria, destinado aos moradores da comunidade de Santa Terezinha, no bairro de Santo Amaro, no Recife. A iniciativa faz parte das ações do Morar Bem Pernambuco, primeiro programa de habitação do Estado.

O primeiro estágio do projeto irá contemplar 48 famílias que moram em palafitas e conta com um orçamento estimado de R$ 6,7 milhões, oriundos do Governo do Estado. Acompanhada da vice-governadora Priscila Krause, a gestora visitou a comunidade e conversou com os moradores.

"A comunidade de Santa Terezinha tem uma história de resiliência e viemos aqui, junto com os moradores, para anunciar essa boa notícia, que é a construção do habitacional para as famílias que hoje vivem em situação de vulnerabilidade. Essa foi uma solução que construímos junto com a população, ouvindo e testemunhando o que ela vem sofrendo há anos. E, agora, essa realidade muda com o acesso à casa própria e uma moradia digna", destacou Raquel Lyra.

A vice-governadora Priscila Krause afirmou que a situação da comunidade tem sido acompanhada desde o início da gestão. "Voltamos hoje em Santo Amaro para cumprir com o compromisso que assumimos. A luta dos moradores é tratada de perto pelo Estado e o anúncio deste habitacional reflete a nossa prioridade de oferecer moradia melhor para os pernambucanos", afirmou.

HABITACIONAL EM SANTO AMARO

O habitacional será erguido na área disponível nos arredores do Edifício Frei Caneca, antiga sede da vice-governadoria do Estado, localizado na Avenida Cruz Cabugá, no bairro de Santo Amaro. O objetivo é que o prédio histórico, construído em 1967, seja utilizado futuramente como creche e outros equipamentos comunitários.

"Nós já realizamos o cadastramento para garantir que os beneficiários são, efetivamente, as pessoas que moram aqui. Com recursos do Governo do Estado, por meio do Programa Morar Bem Pernambuco, estamos garantindo a essas famílias um lugar para viver, que vai contar com equipamentos públicos que os moradores possam usufruir da melhor maneira", destacou a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes.

Com uma área total de 11,4 mil metros quadrados, esta primeira fase irá contemplar a edificação de três blocos habitacionais, que vão abrigar 48 apartamentos, distribuídos em térreo e três pavimentos superiores, com 16 unidades em cada bloco.

Morando há 12 anos na comunidade, Edna Maria de Santana, 61, comemorou a iniciativa. "Desde 2012 estamos na luta e hoje meu sentimento é de alegria e gratidão. Agora sei que vou sair daqui para um lar, minha casa própria, com a certeza que não vou mais ter a casa inundada por água. Será outra realidade", disse.

O objetivo é que os moradores da comunidade de Santa Terezinha saiam da situação de vulnerabilidade social. Aproximadamente 48 famílias vivem na localidade, que demanda, há anos, por melhores condições de moradia. As famílias contempladas já foram cadastradas pela equipe social da Companhia Estadual de Habitação e obras (Cehab).

Para André Torres, membro do movimento Resiste Santo Amaro, essa é a realização de uma necessidade antiga da população do local. "Agradeço à sensibilidade do Governo do Estado, pois essa não é apenas uma questão de moradia, mas de garantia de Direitos Humanos. Após muitas audiências com o Ministério Público de Pernambuco, co seguimos levar a questão ao Estado, que prontamente trouxe a solução", comentou.